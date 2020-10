Salvini: ”Meno tasse e burocrazia, soldi veri nelle tasche delle impre

Matteo Salvini, ha dichiarato ai microfoni di Affariitaliani.it: “Ho visto i dati sulla ricerca e lo sviluppo, perché non si può competere solamente tagliando il costo del lavoro solo sul prezzo, occorre investire in ricerca e sviluppo. Ovviamente bisogna aiutare le aziende a poterlo fare, quindi meno tasse, meno burocrazia; questo è il periodo migliore per fare un reset: pace fiscale, pace edilizia, azzeramento del pregresso; si riparte da zero. Dobbiamo riorientare la formazione, investire su facoltà scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, mediche e scientifiche e limitare, uso questa parola però quando ci vuole ci vuole, l’esondazione di liceo, e lo dice uno che ha fatto il classico, facoltà umanistiche e poi disoccupazione. Quindi riorientare la formazione, tagliare tasse e burocrazie e mettere soldi veri nelle tasche delle imprese”.

