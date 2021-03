Venturini (Enel X): "L'apertura punto fondamentale della strategia"

Francesco Venturini, Amministratore Delegato di Enel X, ha dichiarato ad Affaritaliani.it:

“Questa apertura è sicuramente importantissima perché marca un punto fondamentale della nostra strategia di infrastrutturazione della nuova mobilità elettrica. Questa è la prima stazione ad alta potenza che si va a installare all’interno di una città, in particolare una città come Roma, che è la capitale della mobilità elettrica in Italia in questo momento. Penso sia una delle primissime in Europa di questo tipo. Contemporaneamente lanciamo anche il progetto pilota di un Enel store che dà un segnale forte di quello che è il livello di maturità raggiunto dai prodotti Enel in termini di innovazione. Ci crediamo molto e sono quasi sicuro che nei prossimi mesi vedrete più di uno di questi store”

“Il gruppo Volkswagen crede molto nella conversione della mobilità da motori a combustione interna a motori elettrici, hanno investito in maniera importante in Europa, Nord America e Cina. Sono sicuramente tra i gruppi automobilistici che stanno spingendo di più verso una mobilità sostenibile. Quando il Gruppo ha saputo di questa iniziativa l’ha sposata in pieno e per noi è una gran cosa perché qui si faranno i test delle macchine elettriche del gruppo Volkswagen, ci sarà la possibilità per tutti di venire a provare nuovi modelli e questa è un’iniziativa importante perché la gente ancora diffida delle auto elettriche. Per noi sono invece l’assoluto futuro della mobilità, un futuro ormai presente. In Italia non siamo più indietro di altri Paesi, sia da un punto di vista infrastrutturale che da quello dei modelli in vendita. Siamo un punto importante della filiera dell’auto in Europa. Bisogna iniziare a investire di più come Paese in questo tipo di mobilità”