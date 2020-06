Previsioni meteo per giovedì 04 giugno 2020

Nord: Condizioni di spiccata variabilità con occasioni per rovesci e temporali sparsi nel corso del pomeriggio tra Lombardia, Emilia e Triveneto. Clima fresco. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 23. Centro: Giornata instabile, con fenomeni a carattere temporalesco in transito da Ovest verso Est. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 26. Sud: Marcata instabilità con piogge e temporali anche intensi ad inizio giornata specie sulle regioni tirreniche. Temperature in flessione, massime tra 20 e 27.