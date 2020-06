Previsioni meteo per giovedì 18 giugno 2020

Nord: Mattinata buona con ampie schiarite, tra pomeriggio e sera nuovo aumento dell'instabilità sull'arco alpino e sulle pianure del Triveneto. Temperature stabili, massime tra 24 e 29. Centro: Prevalenza di tempo stabile e soleggiato, qualche acquazzone non escluso nel pomeriggio sulle aree interne. Temperature in lieve rialzo, massime tra 25 e 29, superiori in Sardegna. Sud: Sole prevalente un po ovunque, fatta eccezione per qualche nota instabile sulle aree interne. Temperature stabili, massime tra 25 e 29.