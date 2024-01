Alfa Romeo svela la serie speciale globale Tributo Italiano

Oggi si è tenuta la presentazione ufficiale di Alfa Romeo Tributo Italiano presso Casa Zegna nel biellese,

simbolo del "saper fare" italiano. Questa è la prima serie speciale globale nei modelli Giulia, Stelvio e Tonale, omaggiando le origini del marchio e rappresentando l'eccellenza del know-how italiano e della sportività Alfa Romeo. Il territorio è stato scelto per la condivisione di valori come la bellezza senza tempo, la massima qualità e l'innovazione tecnologica. Biella è parte delle Città Creative Unesco dal 2019, con un'attenzione particolare all'artigianato e all'arte popolare. Le imprese locali si distinguono per archivi e musei aziendali che raccolgono storie centenarie, soprattutto nel campo dei tessuti pregiati.

Le imprese piemontesi si sono evolute per rispondere alle nuove esigenze di sostenibilità e responsabilità sociale. La formazione professionale per le nuove generazioni nella Moda è stata sottolineata dalla direttrice dell'Istituto TAM di Biella, Silvia Moglia, evidenziando l'importanza di una preparazione tecnica di alto livello. La parola "Heritage" rappresenta un patrimonio di beni preziosi e tradizioni, come illustrato da Lorenzo Ardizio del Museo Alfa Romeo. L'evento ha mostrato la capacità di Alfa Romeo e delle aziende locali di evolversi affrontando sfide globali, con la serie speciale Tributo Italiano come esempio della creatività e innovazione del Made in Italy.

La nuova serie speciale globale di Alfa Romeo, chiamata Tributo Italiano, è stata presentata con modelli Giulia, Stelvio e Tonale. Questa edizione esclusiva celebra le radici del marchio e rappresenta l'apice del know-how italiano e della sportività di Alfa Romeo. Caratteristiche distintive includono la livrea bicolore con tetto nero, il body-kit in tinta carrozzeria, la bandierina tricolore sulla calotta degli specchi e personalizzazioni interne raffinate.

I modelli Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano si distinguono per le colorazioni della bandiera italiana (Rosso Alfa, Verde Montreal, Bianco Alfa) con tetto nero, quest'ultimo optional per Tonale. Gli elementi distintivi esterni includono la griglia frontale con inserto a "V", cerchi in lega da 19'' o 21'', e dettagli specifici su Tonale, come skid plate, inserti laterali e anteriori in Dark Miron opaco, fari Full-LED Matrix adattivi e doppi terminali di scarico cromati.

All'interno, l'abitacolo presenta inserti in pelle nera con dettagli rossi, nuovi sedili sportivi perforati con ricamo del logo distintivo sulla testa, cuciture rosse su plancia, sedili e pannelli porta. Tonale Tributo Italiano offre anche una fascia della plancia "carbon design" con logo Alfa Romeo illuminato e battitacco in alluminio. Il comfort è garantito da climatizzatore bi-zona, volante riscaldato, luce ambientale, sistema di Infotainment sofisticato, sedili anteriori riscaldati e un sistema audio Premium Harman Kardon con 14 altoparlanti.

Per le motorizzazioni, Giulia e Stelvio Tributo Italiano offrono opzioni benzina da 280 CV o diesel da 210 CV, entrambi con cambio automatico e trazione integrale Q4. Tonale Tributo Italiano propone un motore ibrido da 160 CV o un Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV con oltre 80 km di autonomia elettrica. Tutti i modelli includono sospensioni attive "Dual Stage Valve" e avanzate caratteristiche di sicurezza, come sistemi ADAS per la guida autonoma di livello 2.

In sintesi, la serie speciale Tributo Italiano incarna l'eccellenza di Alfa Romeo in termini di bilanciamento dei pesi, dinamica di guida, tecnologia e design, rappresentando un'omaggio alle radici del marchio e alla tradizione italiana.

Alfa Romeo ha lanciato una nuova campagna dedicata alla Tonale Tributo Italiano, evidenziando il focus del marchio sulle emozioni e celebrando il Made in Italy come espressione della bellezza, creatività e passione degli italiani in varie attività della vita quotidiana. La campagna presenta una ballerina in ricerca di perfezione, uno chef impegnato nella creazione di piatti sofisticati e uno scultore immerso nell'atto creativo, rappresentando la "Emozione Pura". Questa stessa emozione è sperimentata da chi guida una vettura Alfa Romeo, specialmente i modelli della serie speciale Tributo Italiano. Il video, diretto da Federico Mazzarisi per AKITA FILM, è stato realizzato completamente in Italia, a Matera, con la firma di Collective, l'agenzia di Publicis Groupe per Stellantis. Le immagini coinvolgenti sono accompagnate dalla canzone "Ti sento", eseguita da Loredana Fadda e arrangiata da Flavio Ibba-Carlo Palmas.