All' Art Paris 2023, Alpine ha svelato “Metamorphosis”

Arne Quinze è alla costante ricerca di inedite forme espressive per conferire alle sue opere una nuova dimensione.

Con questa collaborazione, che va considerata come un “passo verso il futuro”, l’artista ha voluto simboleggiare l’unione tra natura e tecnologia e svelare la forza naturale e organica resa possibile dalla tecnologia Alpine.

La scultura, basata sul DNA di Alpine improntato ad agilità e leggerezza, rappresenta simbolicamente il futuro sognato dell’automobile: librarsi nell’aria, senza ruote, veloce come la luce. Integrando nell’opera fulmini in movimento, l’artista interpreta la sensazione di ebbrezza e velocità che si prova in gara, finché il conducente fa tutt’uno con il veicolo e la tecnologia. Per Arne Quinze, quando l’auto è in movimento comincia a vivere e diventa quasi vegetale, facendo emergere una sorta di armonia con la natura.

La struttura organica costituita da alluminio e LED, montata su un podio flottante affinché sembri levitare, è una manifestazione onirica della tecnica che sottende l’esistenza stessa dell’auto. Rappresenta la velocità della luce e tutte le possibilità di espansione dell’Alpine A110, mentre l’assenza di ruote rimanda alla simbiosi con l’ambiente e la natura.