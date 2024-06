Alpine A290: la sportiva compatta elettrica debutta a Le Mans 2024

Con il lancio dell'Alpine A290, il marchio francese Alpine entra in una nuova era, quella della sportività elettrica.

Questo nuovo modello rappresenta l'ingresso nel "Dream Garage" 100% elettrico di Alpine, che includerà anche un Crossover GT del segmento C e la nuova A110. La A290 è un'auto compatta e sportiva che combina le prestazioni, l'agilità e la leggerezza tipiche del marchio, offrendo una guida confortevole per l'uso quotidiano.

Design Esterno L'Alpine A290, progettata sulla piattaforma elettrica Ampere, presenta un design muscoloso e dinamico. Le dimensioni compatte (3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza e 1.520 mm di altezza) e il passo di 2.530 mm, insieme alle carreggiate più ampie di 60 mm, conferiscono all'auto un aspetto sportivo. Il design è arricchito da una firma luminosa distintiva composta da quattro fari con motivi cruciformi, parafanghi ampi, minigonne laterali, profilo tetto warm titanium o blu satinato e vari dettagli che esaltano la sportività dell'auto.

Dettagli Tecnici L'A290 è dotata di un motore elettrico progettato in Francia, nella Megafactory di Cléon, con una batteria prodotta anch'essa in Francia a partire dall'estate 2025. La vettura è caratterizzata da un'attenzione particolare all'aerodinamica per ottimizzare l'autonomia elettrica. Elementi come la presa d'aria del paraurti, le ampie minigonne laterali, il diffusore e i fari posteriori contribuiscono all'efficienza aerodinamica senza compromettere il design sportivo.

Cerchi e Colori La A290 offre cerchi in lega da 19” in due design esclusivi: Iconic, che ricorda i cerchi dell'Alpine A310, e Snowflake, con finiture nero lucido, nero semi-diamantato o nero diamantato. Le pinze dei freni anteriori monoblocco Brembo a 4 pistoncini con logo Alpine sono disponibili nei colori Rosso Racing e Blu Alpine. Sono disponibili quattro tinte di carrozzeria, tra cui il nuovo Blu Alpine vision, Nero etoilé, Bianco nacré e Grigio scisto satinato. La serie limitata Première Edition sarà disponibile in quattro versioni esclusive.

Interni e Tecnologia L'interno dell'Alpine A290 riflette la sportività del marchio con un'atmosfera esclusiva e dettagli in tonalità Deep Blue. Il driver display è orientato al conducente, mentre il lato passeggero presenta il nome del modello retroilluminato. L'alta consolle centrale, ispirata all'A110, incorpora i comandi del cambio ed è rivestita in pelle nappa di alta qualità. I sedili sportivi, riscaldati di serie, offrono un ottimo livello di comfort e supporto, con materiali ecocompatibili e un design che favorisce la guida sportiva.

Powertrain e Prestazioni L'Alpine A290 è progettata per offrire prestazioni elevate grazie alla piattaforma AmpR Small, che ottimizza la distribuzione delle masse e abbassa il baricentro. Il motore elettrico offre una potenza fino a 220 CV, con una coppia di 300 Nm e un peso di soli 1.479 kg. L'auto può accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. La gestione della coppia è ottimizzata dalla tecnologia Alpine Torque Technology, che regola l'erogazione della coppia per migliorare la trazione. La funzione Overtake, attivabile dal volante, fornisce un surplus di potenza per un massimo di 10 secondi, migliorando ulteriormente le prestazioni.

Sistema Frenante e Sospensioni L'impianto frenante Brembo e le sospensioni dedicate con finecorsa idraulici contribuiscono a un'ottima maneggevolezza e comfort di guida. Il retrotreno multilink, raro per questa categoria, permette una regolazione fine delle ruote, migliorando la stabilità in curva e l'agilità dell'avantreno. Le barre antirollio specifiche anteriori e posteriori bilanciano agilità e stabilità.

Modalità di Guida L'Alpine A290 offre quattro modalità di guida: Save, Normal, Sport e Perso. Quest'ultima permette di personalizzare vari parametri, come l'assistenza allo sterzo, la risposta dell'acceleratore e il suono motore con Alpine Drive Sound. Il conducente può disattivare completamente l'ESC per un controllo totale del veicolo. La pedaliera sportiva e il poggiapiedi migliorano l'ergonomia del posto guida, mentre il display centrale da 10,1” fornisce tutte le informazioni necessarie senza distrarre dalla guida.

Connettività e Infotainment L'Alpine A290 è dotata di un sistema di infotainment avanzato basato su Android Automotive, con Google Automotive Services e navigazione GPS di Google Maps. L'Alpine Portal, costantemente aggiornato da remoto, offre un'interfaccia intuitiva e personalizzabile. Alpine Telemetrics permette di monitorare i dati di guida e migliorare le capacità di guida con funzioni di coaching e sfide in stile videogiochi.

Batteria e Ricarica L'Alpine A290 è dotata di una batteria da 52 kWh che offre un'autonomia WLTP di circa 380 km. La ricarica rapida in corrente continua da 100 kW permette di passare dal 15 all'80% di carica in 30 minuti. Il caricabatterie da 11 kW consente una ricarica completa in 3 ore e 20 minuti. La funzione V2L (vehicle-to-load) permette di collegare dispositivi tramite presa, mentre la funzione V2G (vehicle-to-grid) consente di risparmiare sulla ricarica a domicilio.

Gamma e Allestimenti La gamma Alpine A290 comprende due livelli di allestimento, GT e GTS, e quattro versioni totali. La versione GT, con motore da 180 CV, offre un buon equilibrio tra prestazioni e comfort. La versione GT Premium aggiunge interni in pelle nappa e impianto audio Devialet, mentre la versione GT Performance aumenta la potenza a 220 CV e include pneumatici Michelin Pilot Sport 5 specifici. La versione top di gamma GTS combina il meglio delle versioni GT Premium e GT Performance, aggiungendo cerchi Snowflake neri e altre caratteristiche esclusive.

L'Alpine A290 rappresenta un passo importante per il marchio francese, portando la sportività elettrica a un nuovo livello. Con un design accattivante, prestazioni elevate e tecnologie avanzate, questa city car sportiva è destinata a conquistare un pubblico ampio e variegato, mantenendo vivo il DNA di Alpine nell'era elettrica.

Prezzi da 38.000 euro nelle concessionarie dal fine 2024