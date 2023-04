Dacia Eco-G leader in Italia nel mercato auto GPL

L’evoluzione del Brand, iniziata a gennaio 2021 con il piano strategico Renaulution, continua senza esitazioni.

I nuovi schemi stilistici presentati per la prima volta sul Bigster, oggi sono ben visibili su tutta la gamma. L’emblema, denominato Dacia link rappresenta la D e la C stilizzata, simboleggiando l’unione di due anelli di una catena dando forza e robustezza al Brand.

Dacia, da sempre, offre veicoli che garantiscono il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato ridefinendo costantemente l’essenziale. I clienti premiano le scelte di Dacia che si posiziona nel primo trimestre 2023 come il Brand più venduto nel mercato auto privati con oltre 22.700 immatricolazioni.

Intervista a Luca Baglieri - Dacia Communication Manager

Veicoli essenziali, cool, perfetti per le esperienze outdoor e pensati per rispondere alle reali esigenze dei clienti, con attenzione ai costi e alle emissioni.

L’attenzione a tutto ciò che è essenziale per il cliente, eliminando il superfluo dall’auto, permette di guadagnare leggerezza, fondamentale per la riduzione dei consumi e delle emissioni nocive. Un circolo virtuoso che genera risparmio, più la vettura è leggera, più ne guadagna in termini di eco-sostenibilità. Il peso delle vetture gioca un ruolo fondamentale e rappresenta una sfida entusiasmante per gli ingegneri Dacia.

Con la sua offerta ECO-G, l’unica disponibile su tutte le vetture termiche della gamma, Dacia offre soluzioni di mobilità ecosostenibili ed in linea con il potere di acquisto dei propri clienti.

Nel mondo oggi circolano circa 26 milioni di veicoli GPL e possono contare su oltre 70.000 stazioni di rifornimento GPL. In Europa sono invece circa 15 milioni i veicoli GPL in circolazione e 35.000 stazioni di rifornimento.

Dal 2009 sono oltre 625.000 i veicoli GPL venduti da Dacia in Europa e 245.000 in Italia e dal 2019 i veicoli Dacia hanno conquistato la leadership del mercato GPL. Con una market share di oltre il 40% nei primi mesi del 2023, ed una crescita del 33% rispetto allo stesso periodo del 2022, Dacia mantiene saldamente il primo posto nel ranking del mercato auto GPL.

Il successo di questa motorizzazione è straordinario. Basti pensare che oggi oltre due clienti Dacia su tre scelgono la motorizzazione ECO-G al momento dell’acquisto.