Dacia Extreme protagonista nel mondo dell’outdoor

Dacia dopo il lancio del nuovo allestimento Extreme, si distinguono per la loro forte vocazione per il mondo dell’outdoor:

esternamente con un design robusto, cool e funzionale, internamente per la scelta di soluzioni pratiche come i materiali utilizzati per sellerie e tappetini, facilmente lavabili e resistenti ai molteplici utilizzi del quotidiano.

Per affrontare ogni tipo di terreno, Dacia Duster è dotato della trasmissione 4x4 mentre il sistema Extended Grip supporta Sandero Stepway e Jogger nei sentieri più impervi e sterrati, tramite la semplice attivazione di un pulsante sulla consolle centrale. L’Extended Grip è una soluzione che consente alle ruote anteriori di trovare la migliore aderenza raschiando le superfici instabili e adattando i parametri dell’ESP (Electronic Stability Programme).

Dacia ascolta i suoi clienti e i loro bisogni essenziali ed è vicina alle loro passioni. La maggior parte dei consumatori Dacia, infatti, mostra una reale affinità con il mondo degli sport outdoor, in particolare sport di montagna. L’obiettivo di Dacia è quello di accompagnare i suoi clienti in tutte le loro avventure, che siano esse quotidiane o concentrate nel fine settimana, per riconnettersi con la natura e trascorrere del piacevole tempo all’aria aperta.