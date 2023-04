Dacia, guida le scelte strategiche al fine di ridurre le emissioni di CO2

Andreea, il nostro gruppo con la Renaulution sta cambiando pelle a tutti i brand, ma adesso qual è il nuovo posizionamento del Brand Dacia?

Il Brand Dacia sta aprendo un nuovo capitolo. Il nuovo posizionamento vede Dacia come il Brand best value for money, che ridefinisce costantemente l’essenziale.

Cosa significa “essenziale” per Dacia”?

Dacia sceglie le caratteristiche più importanti per i nostri clienti, gli equipaggiamenti davvero utili per loro e la semplicità nel modo di venderli. Facili da scegliere, facili da acquistare!

Essenzialità. È un concetto che assume un nuovo significato oggi per la gente, dopo la crisi.

I clienti aspirano a brand che riflettono ragione e senso di responsabilità, dove le auto sono fatte e consumano in modo diverso. Una nuova forma di modernità. Dacia rispetta questa tendenza, può soddisfare pienamente le loro aspettative.

La nostra essenzialità è razionale, ma anche emotiva. Le nostre auto sono tanto razionali quanto accattivanti.

Servono allo scopo per cui sono state progettate, né più né meno.

Dacia è essenzialità senza compromessi. SEMPLICEMENTE TUTTO.

Damien, parliamo tanto di lotta all’inquinamento, ma qual è la strategia di Dacia per ridurre le emissioni di CO2?

Dacia vuole fare la sua parte in questa grande sfida, proponendo soluzioni che siano allo stesso tempo ecologiche ed economiche. Innanzitutto, cerchiamo di ridurre al massimo il peso dei nostri veicoli, grazie a piattaforme e motori ottimizzati. Ad esempio, Jogger 7 posti pesa 240kg in meno rispetto alla sua concorrenza: meno peso significa meno emissioni di carbonio su tutto il ciclo.

La seconda leva per ridurre le emissioni riguarda ovviamente i motori: siamo leader nel GPL in Europa con la nostra offerta unica ECO-G, che riduce la CO2 del 10% e i costi totali d’uso del 40%. Abbiamo da poco introdotto Jogger Hybrid 140, in grado di funzionare fino all’80% in modo elettrico in città e di ridurre fino al 40% il consumo di carburante.

La nostra Spring Electric ha ottenuto 5 stelle e il miglior punteggio 2022 da Green NCAP.

La terza leva per abbassare la carbon footprint è il maggiore uso di plastiche riciclate: oggi il 12% delle plastiche di Duster provengono dal riciclo, un dato superiore alla media del mercato. Sul futuro Duster il nostro obiettivo è di raggiungere il 20%.