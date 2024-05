FIAT e Pigna lanciano 'The Color Energy': Colore e Sostenibilità

FIAT ha annunciato il lancio della Nuova 600 Hybrid, una vettura che segna un importante passo nella strategia di elettrificazione del brand.

Per celebrare questa novità, FIAT ha stretto una collaborazione con Pigna, storica azienda italiana leader nel settore cartotecnico. Insieme, i due marchi hanno creato una colorata linea di prodotti Pigna Monocromo brandizzati Nuova Fiat 600.

La partnership riflette i valori condivisi di ingegnosità, bellezza del Made in Italy, e sostenibilità. Entrambi i marchi sono impegnati nella promozione dell'edutainment per educare le nuove generazioni sul rispetto ambientale. La limited edition comprende quaderni, notebook e una scatola di pennarelli che esclude il colore grigio, in linea con la campagna #nomoregrey di FIAT, che ha deciso di eliminare il grigio dalla sua gamma di auto per esaltare l'importanza dei colori nella vita.

La Nuova Fiat 600, ispirata alle bellezze paesaggistiche italiane, offre la cromoterapia, con otto colori ambientali selezionabili, e rappresenta un'innovazione nel segmento B. Disponibile in versione elettrica e ibrida, garantisce una mobilità sostenibile con minori emissioni di CO2 e consumi ridotti.

FIAT e Pigna distribuiranno oltre un milione e mezzo di quaderni nelle scuole e nei negozi italiani per diffondere i vantaggi della mobilità elettrica e ibrida. La collaborazione sarà supportata da una campagna di comunicazione digitale che enfatizzerà il potere benefico dei colori.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth Italia, ha dichiarato: “FIAT e Pigna vogliono ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività il domani. La Nuova Fiat 600 riflette questi valori, con design e affidabilità in un’auto accessibile.”

Massimo Fagioli, Amministratore Delegato e Presidente di Cartiere Paolo Pigna S.p.A., ha aggiunto: “Siamo felici di collaborare con FIAT in questo progetto che contribuirà a plasmare il futuro delle giovani generazioni, promuovendo una mobilità più sostenibile.”

La collaborazione tra FIAT e Pigna rappresenta un impegno congiunto verso un futuro più colorato e sostenibile, incarnando l'innovazione e la creatività italiane.