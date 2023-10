Gruppo Renault: svela ROADS, l’inedito simulatore di guida immersiva

La trasformazione digitale del Gruppo Renault e soprattutto la prospettiva del Software Defined Vehicle fanno evolvere le esigenze di simulazione.

Dopo anni di lavoro e un investimento di 26 milioni di euro, il Gruppo Renault ha appena inaugurato, presso il Technocentre, cuore del Dipartimento Ingegneria del Gruppo, un edificio interamente dedicato alla simulazione di guida e alla simulazione immersiva, in cui si concentra la maggior parte dei suoi strumenti e competenze. Per l’occasione, il Gruppo Renault svela anche ROADS, l’inedito tool di simulazione di guida immersiva, verosimilmente il più performante del mondo.

Inaugurando il nuovissimo edificio di 2.300 m² dedicato esclusivamente alla simulazione di guida e alla simulazione immersiva, il Gruppo Renault offre al Dipartimento Ingegneria un valido strumento che renderà possibile non solo potenziare la progettazione, ma anche accelerare il processo di sviluppo dei veicoli delle sue varie Marche.

L’accuratezza del rendering della simulazione è tale che consente anche di ridurre considerevolmente i costi di sviluppo, soprattutto limitando il ricorso ai prototipi fisici.

Con l’introduzione del gemello digitale, la simulazione viene utilizzata non solo nelle fasi di sviluppo progettuale del veicolo, ma anche durante la sua vita come modello di serie, consentendo di sviluppare e testare in assoluta sicurezza gli aggiornamenti e le nuove funzionalità aggiunte.