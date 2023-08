Honda e:Ny1 Full Electric, il Suv che piace ai giovani

Honda lancia e:Ny1 Full Electric, un B-SUV dinamico, pratico ed elegante, destinato a un pubblico giovane, che unisce un design filante, un comfort degli interni eccezionale.



Il nuovo e:Ny1, il secondo veicolo Honda completamente elettrico per l'Europa, unisce un nuovo approccio al design, una qualità degli interni eccezionale e una tecnologia avanzata per creare un'auto familiare, moderna e seducente. La squadra di sviluppo di e:Ny1 ha puntato innanzitutto a offrire dinamiche di guida divertenti, fluide e raffinate. La più recente tecnologia Honda per la gestione delle batterie offre un'autonomia WLTP di 412 km e una ricarica veloce che consente di passare dal 10 all'80% in circa 45 minuti. I gruppi ottici eleganti ed espressivi sono perfettamente integrati nella grintosa maschera, come il pannello frontale girevole che consente l’accesso alla porta di ricarica dell'auto. Al posteriore, le luci sono unite tra loro da una barra LED a tutta ampiezza che corre lungo il portellone. L'allestimento intelligente dei componenti del propulsore elettrico, tra cui la batteria disposta sotto il fondo, ha permesso di creare interni spaziosi e comodi per tutti i passeggeri. e:Ny1 è il più recente veicolo dotato di serie dell’avanzata gamma di tecnologie di sicurezza Honda Sensing, per offrire straordinarie performance anticollisione a 360° e ridurre il carico su chi è al volante, grazie a una serie di sistemi avanzati per la guida assistita.

“Dopo aver allargato la nostra gamma di modelli ibridi e:HEV, e:Ny1 rappresenta il prossimo passo verso una più ampia offerta di veicoli elettrificati per i nostri clienti", commenta Tom Gardner, Senior Vice President di Honda Motor Europe Ltd. La porta di ricarica si trova sotto il pannello anteriore che ruota verso l’interno per consentire l’accesso. Posizionata al centro, permette di collegare facilmente il cavo di ricarica da entrambi i lati. Di profilo, e:Ny1 presenta una linea simile a quella di HR-V, con una forma simile a quella di un coupé, linee di cintura e di carattere ben definite e superfici lisce e scorrevoli. Il design pulito e lineare, incorpora maniglie a filo sulle portiere anteriori e a scomparsa su quelle posteriori, per un effetto coeso e fluido dal frontale al posteriore. Basato su una piattaforma appositamente messa a punto, e:Ny1 ha dimensioni similari a quelle di HR-V: 1.584 mm di altezza, 1.790 mm di larghezza e 4.387 mm di lunghezza, con un passo di 2.607 mm. I nuovi eleganti cerchi in lega da 18" montati di serie su tutta la gamma contribuiscono inoltre a favorire il portamento e la statura dell’auto.

Cinque i colori disponibili: Platinum White, Crystal Black, Urban Grey, Vermilion Red e il nuovo Aqua Topaz. Sviluppato per offrire una migliore esperienza di ricarica, e:Ny1 vanta una spia che permette di controllare facilmente a distanza l'avanzamento della ricarica. La striscia nera a tutta ampiezza sopra la porta si illumina durante la ricarica permettendo di capire intuitivamente il livello raggiunto. Durante la ricarica, la luce della striscia orizzontale sotto la linea del cofano pulsa delicatamente da sinistra a destra creando un "battito cardiaco digitale" e, al termine, rimane accesa per indicare che la batteria è completamente carica. Inoltre, lampeggia in rosso se viene rilevato un errore, mentre una volta completata la ricarica e rimosso il cavo, l'auto accenna un "occhiolino di saluto".

L'abitacolo, che si ispira alla natura, offre un ambiente rilassante grazie alle luci soffuse, al design dei sedili rinnovato con un'imbottitura e un supporto migliorati, e alla plancia bassa che regala una visuale verso l'esterno ampia, pulita e senza interruzioni. Per migliorare l'esperienza in auto di tutti i passeggeri, nelle fasi di sviluppo è stata data la massima importanza alla visibilità e alla funzionalità, come mostrato dal nuovo design della console centrale e dal layout semplice dei pulsanti Drive (D), Park (P) e Neutral (N), che sono perfettamente integrati e si trovano tutti a portata di mano di chi è al volante, come il tappetino per la ricarica wireless. Proprio come il quadro strumenti digitale da 10.25", il touchscreen incarna l'approccio al design minimalista degli interni. I sedili anteriori sono stati sviluppati con un'attenzione particolare al comfort e all’estetica, e grazie alla spessa imbottitura e al supporto laterale migliorano il comfort di guida, offrendo stabilità sia in accelerazione che in curva. Disponibili in ecopelle color nero o grigio chiaro, a seconda del colore esterno, i rivestimenti sono progettati per creare un design sportivo. La versione Advance presenta cuciture eleganti caratterizzate da un esclusivo motivo, mentre i sedili nella versione Elegance sono disponibili esclusivamente in nero, a complemento del colore grigio chiaro del tetto disponibile su questo modello. Al posteriore, il comfort dei sedili e la spaziosità sono all’altezza dei modelli di segmento superiore, grazie a un'imbottitura aumentata e a una posizione ridotta al punto vita. Il tetto panoramico adotta, in anteprima su Honda, un vetro a bassa emissività (low-E), un materiale altamente sviluppato con un rivestimento microscopico che migliora l'efficienza termica e riduce i raggi infrarossi e ultravioletti nell'abitacolo, creando un ambiente più confortevole per i passeggeri.



Il design e l'allestimento intelligente di e:Ny1 ottimizzano l'accessibilità, la versatilità e la capacità di carico, migliorando al tempo stesso lo spazio per le gambe e la testa grazie soprattutto al posizionamento della batteria sotto il pianale. Per offrire l’eccezionale versatilità, attesa oggi dai modelli Honda, e:Ny1 è dotato di un vano portabagagli con una soglia bassa e un fondo piatto che permettono di caricare facilmente qualsiasi oggetto. Con i sedili posteriori sollevati, e:Ny1 raggiunge una capacità di carico massima di 361 L, che aumenta a 801 L alla linea del finestrino con i sedili abbattuti e a 1.176 L al tetto. Lo sterzo è leggero e agile alle basse velocità e risulta più fermo a velocità più elevate. Per ridurre al minimo il mal d'auto e godersi un viaggio piacevole, il più recente modello elettrico di Honda è progettato per offrire accelerazioni e decelerazioni fluide e comode, senza rinunciare al fascino della guida scattante tipica degli EV.

L'ambiente interno rimane rilassante anche in viaggio in parte grazie alla maggiore attenzione data alla silenziosità dell'abitacolo, che raggiunge i livelli generalmente offerti dai veicoli di categoria superiore. I rumori a frequenze medio-basse provenienti dalla strada sono considerevolmente ridotti grazie all'esclusiva applicazione della ruota antirumore, a un ammortizzatore dinamico aggiuntivo sulla barra ad H e al basso peso del sottotelaio. A tutto ciò, si aggiunge un sistema di isolamento in punti strategici che riduce i rumori ad alta frequenza e le vibrazioni.



Le tre modalità di guida predefinite – Sport, Normale ed Econ – permettono di regolare manualmente le performance dell'auto per bilanciare le caratteristiche e l'efficienza della guida. La modalità Econ riduce la risposta dell'acceleratore, privilegiando il risparmio energetico e regolando il climatizzatore, i sedili e il volante riscaldabili per mantenere la temperatura percepita dal guidatore, per una guida più economica. La modalità Sport invece regala un'esperienza di guida più esaltante con un'accelerazione reattiva, mentre la modalità Normale offre un equilibrio ottimale tra le performance e il comfort dell'abitacolo. Il sistema vanta una telecamera anteriore a grandangolo con un'efficace visione orizzontale di 100°, abbinata a un chip di elaborazione delle immagini ad alta velocità per rilevare in modo più accurato gli oggetti esterni a supporto del Sistema di frenata a riduzione d'impatto e altri sistemi di sicurezza attiva.

A supporto del sistema di telecamere, dodici sensori sonar – quattro sul paraurti anteriore, quattro sul paraurti posteriore e due a ogni lato – sono in grado di rilevare oggetti come edifici e altri veicoli con un elevato livello di accuratezza.