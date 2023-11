Jeep svela la nuova Avenger e-Hybrid

Jeep® sta ampliando la gamma Avenger, Auto dell’anno 2023, con il lancio della nuova Avenger e-Hybrid, che va ad aggiungersi alle versioni full electric e a 1.2 a benzina da 100 CV.

Lo scopo, in linea con il costante impegno del Marchio a favore della libertà, è quello di offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra tre tipologie di motorizzazione.Perciò, offrendo un’esperienza di guida straordinaria e al tempo stesso garantendo una riduzione delle emissioni di CO2, la nuova Avenger e-Hybrid, alimentata dall’innovativa tecnologia MHEV, rappresenta un nuovo passo avanti nel pionieristico viaggio di Jeep verso l’elettrificazione. Gli amanti del brand potranno ordinarla a partire dalla fine di novembre 2023.

Il motore che alimenta la nuova Avenger e-Hybrid costituisce l’apice dello sviluppo tecnologico e garantisce al contempo comfort e prestazioni. Con questa tecnologia all’avanguardia la nuova Avenger e-Hybrid offre un’esperienza di guida estremamente fluida, consentendo ai clienti di adottare la mobilità elettrica a basse velocità grazie al cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti e-DCS6 abbinato al motore elettrico integrato.Allo stesso modo, il motore elettrico assicura maggiore efficienza e piacere di guida, consentendo al veicolo di viaggiare con il propulsore a combustione interna spento in situazioni particolari. Questa modalità viene attivata durante la guida in città a velocità inferiore a 30 km/h, arrivando a 1 km di autonomia in modalità 100% elettrica sui percorsi urbani ed extra-urbani in caso di guida regolare, o quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa anche in autostrada, con un conseguente risparmio di carburante.La tecnologia è coinvolta anche nel processo di iniezione del motore, facilitato da un motore elettrico con supporto Belt Starter Generator. Ciò consente di passare in modo fluido dal motore a combustione interna a quello elettrico senza produrre alcun rumore.Essenziale per garantire le prestazioni è la sinergia tra il propulsore a combustione a 3 cilindri da 1,2 litri, in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 volt e l’innovativo cambio a doppia frizione e 6 rapporti. La scatola del cambio contiene un motore elettrico da 21 kW, un inverter e la centralina della trasmissione, che operano insieme per garantire la massima compattezza ed efficienza.

L'energia elettrica aggiuntiva aumenta la coppia ai bassi regimi e garantisce una partenza silenziosa e reattiva, con transizioni fluide e veloci. La modalità "elettrico puro" è utile anche per la funzione e-Creeping, poiché consente una serie di brevi spostamenti in avanti senza l'uso dell'acceleratore, con notevoli vantaggi in situazioni come gli ingorghi stradali (modalità e-Queueing). Il veicolo può essere parcheggiato in modalità 100% elettrica (e-Parking). Inoltre, questa tecnologia consente il recupero dell'energia durante la decelerazione e permette la ricarica automatica attraverso la frenata rigenerativa, eliminando la necessità di ricorrere a una fonte esterna.Il motore è progettato in modo da garantire un'efficienza ottimale del carburante in condizioni di guida normali, con una riduzione fino al 15% delle emissioni di CO2 rispetto a un motore a combustione con cambio automatico. A tale risultato contribuisce il ciclo Miller, grazie al quale è possibile ottenere emissioni di CO2 comprese tra 111 e 114 g/km, un buon posizionamento all'interno della categoria.

Nuova Avenger e-Hybrid si distingue per l'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11 secondi unita a un'erogazione della coppia praticamente istantanea da parte del motore elettrico. Questa configurazione ottimizza le prestazioni del motore a combustione, soprattutto durante le ripartenze, attenuando l'effetto "turbo lag" e garantendo una risposta rapida alla pressione del pedale dell'acceleratore, per un'esperienza di guida eccezionale. Analogamente, nella modalità elettrico puro alla partenza, il motore a combustione viene azionato solo quando è necessaria una potenza superiore.

Tra le caratteristiche disponibili per la nuova Avenger e-Hybrid non manca l'attraente tetto apribile Open-Air Sky Roof, che offre comfort e divertimento sia ai conducenti che ai passeggeri, aumentando il piacere di guida. Altri miglioramenti innovativi in termini di comfort sono offerti dall'introduzione del sedile del conducente motorizzato, dotato di funzione massaggiante e materiale in pelle. Questi sedili innovativi, che elevano l'esperienza di guida a livelli ineguagliabili, assicurano sostegno e relax ottimali durante ogni viaggio.

Il nuovo modello presenta notevoli miglioramenti sia negli esterni che negli interni. All'esterno spicca un badge distintivo e dedicato. All'interno dell'abitacolo, è possibile scegliere un display e-Hybrid da 7 pollici che fornisce informazioni MHEV, quali modalità di guida, stato del motore e letture dell'indicatore di potenza, oppure optare per il display e-Hybrid da 10,25 pollici. Inoltre, il veicolo è dotato di palette del cambio e di un cambio DCT a 6 rapporti all'avanguardia in modalità manuale per controllare la selezione delle marce.

Tra le caratteristiche salienti del prodotto spicca un sistema a 48V che offre un'autentica esperienza ibrida. Anche il consumo di carburante, che si attesta a soli 5,1 l/100 km è vantaggioso. Il gruppo propulsore è costituito da un motore 1.2 e-DCT a 6 rapporti con configurazione P2 48V, che genera una potenza massima di 74 kW (100 hp) e una coppia di 205 Nm, abbinato a un motore elettrico da 21 kW che eroga una coppia di 55 Nm, cui si aggiunge un serbatoio carburante da 44 litri.

Inoltre, il sistema ibrido offre notevoli risparmi di CO2 rispetto ai motori a benzina tradizionali, con la possibilità di ridurre le emissioni di oltre 10 g/km rispetto al motore a benzina manuale, secondo gli standard WLTP.

Per aumentare il piacere di guida, per la gamma Avenger sono disponibili due nuovi pacchetti servizi connessi: il pacchetto Connect ONE, che fornisce assistenza e sicurezza in caso di necessità, e il pacchetto Connect PLUS, che offre un ampio ventaglio di servizi connessi incentrati principalmente sulla navigazione. Trai il massimo vantaggio dagli aggiornamenti della OTA (Over The Air) della mappa per essere sempre informati su condizioni meteo, tratti pericolosi lungo l'itinerario, ubicazione delle stazioni di servizio (e prezzi del carburante), parcheggi disponibili in città. E, soprattutto, per non correre rischi quando si viaggia, è consigliabile mantenere la concentrazione utilizzando i comandi di riconoscimento vocale, utili per porre domande o impartire istruzioni.

Il concept di libertà come asse portante della filosofia Jeep si riflette nell'offerta di veicoli ampia e diversificata, ora più estesa che mai. La linea e-Hybrid annuncia un’importante trasformazione della gamma Jeep Avenger, svelando caratteristiche distintive su misura per ogni livello di allestimento.

Longitude sfoggia un design elegante, con cerchi in lega da 16 pollici, proiettori anteriori full LED catarifrangenti e maniglie delle porte in tinta con la scocca, il tutto completato da eleganti piastre sottoscocca di colore grigio. Per quanto riguarda gli interni, propone un abitacolo confortevole, con cruscotto zigrinato nero e sedili in tessuto, quadro strumenti completamente digitale da 7", regolatore di velocità e un comodo bracciolo anteriore. La sicurezza e la tecnologia restano di livello eccellente. Troviamo funzioni come la frenata d'emergenza autonoma, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento del veicolo in carreggiata e il monitoraggio dell’attenzione del conducente, per garantire una guida sicura ed efficiente.

Altitude impreziosisce l'esterno con cerchi in lega da 17 pollici e piastre sottoscocca argentate. All'interno, aggiunge un tocco di eleganza con sedili premium in tessuto/vinile, un piano di carico regolabile in altezza e un cruscotto argentato con inserti interni, completato da un volante in ecopelle. Altre caratteristiche come il quadro strumenti completamente digitale da 10,25", la climatizzazione automatica monozona e il Cruise Control adattativo elevano ulteriormente il veicolo.

Infine, Summit propone esterni raffinati con cerchi in lega da 18 pollici, proiettori anteriori e luci posteriori full LED e vetri oscurati. All'interno troviamo un'illuminazione multi-color e un retrovisore fotocromatico privo di cornice per una maggiore raffinatezza. La tecnologia all'avanguardia proposta comprende apertura e avviamento a mani libere, caricabatterie wireless, blind-spot monitoring, retrocamera 180° con vista "drone", sensori di parcheggio 360°, controllo automatico dei fari abbaglianti, retrovisore con chiusura elettrica, portellone a mani libere e funzionalità di guida autonoma di livello 2, per un'esperienza di guida ai massimi livelli.

Nuova Avenger e-Hybrid si fa apprezzare per l'esclusivo sistema di assistenza in discesa e per il selettore Select Terrain, di serie su tutte le versioni, che offre sei programmi di guida che includono in particolare la variante Normal per gli spostamenti quotidiani. A questi si aggiungono Eco per il risparmio energetico e Sport per una guida dinamica. E veniamo agli altri, che sono quelli più specializzati: Snow, ideale su fondi innevati, Mud per quelli fangosi, e Sand per quelli sabbiosi. Un'offerta decisamente molto ampia, adatta a tutte le possibili varianti e a tutte le condizioni atmosferiche.

Anche la gamma di colori propone una vasta possibilità di scelta che comprende tinte unite vibranti come Snow, Volcano e Ruby, e metallizzati lucidi come Stone, Sun, Lake e Granite.Nuova Avenger e-Hybrid segna il prossimo passo nel percorso di elettrificazione all’avanguardia di cui Jeep è pioniere, con la possibilità di ordinarla a partire dalla fine di novembre 2023 in tutti i mercati europei.