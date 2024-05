Mercedes lancia 'TASTE, il gusto dell'eccellenza'

Mercedes-Benz Italia intraprende un viaggio entusiasmante nel cuore delle tradizioni culinarie italiane con il lancio del nuovo programma televisivo 'TASTE, il gusto dell’eccellenza'.

Questo innovativo format combina la raffinatezza delle vetture Mercedes-Benz con il talento di rinomati chef stellati per celebrare e valorizzare i prodotti tipici del territorio italiano.

Il programma vedrà la partecipazione di tre eccezionali chef: Katia Maccari, Mariangela Susigan e Caterina Ceraudo, ciascuna con un proprio stile unico e una visione personale della cucina di alta gamma. Affiancate da tre icone automotive della Casa di Stoccarda – una AMG GT, una EQE SUV e una CLE Coupé – le chef esploreranno ingredienti segreti e creeranno piatti originali che riflettono la ricchezza culturale delle regioni italiane.

La conduzione del programma è affidata a Simone Rugiati, noto chef e conduttore televisivo, che guiderà gli spettatori attraverso un percorso di scoperta e innovazione culinaria. 'TASTE, il gusto dell’eccellenza' si articolerà in una web serie di tre episodi, disponibili sul canale YouTube di Mercedes-Benz Italia dal 9 al 13 maggio, e in tre puntate teaser seguite da una puntata finale su La7, in onda il 25 maggio alle 23.30, con replica il giorno seguente.

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, descrive il programma come un'estensione della filosofia di corporate citizenship della marca, che mira a celebrare l'eccellenza sia nel campo automobilistico che in quello gastronomico. "La cucina è un valore identitario del nostro Paese e rappresenta uno dei 'territori' che abbiamo scelto per raccontare il nostro marchio", afferma Scarchilli.

'TASTE, il gusto dell’eccellenza' non è solo un viaggio attraverso il palato, ma anche un'esplorazione delle storie di successo e di innovazione che caratterizzano sia il settore automobilistico che quello culinario. Con questo format, Mercedes-Benz non solo promuove i suoi modelli più iconici ma offre anche una vetrina per l'arte culinaria italiana, dimostrando come l'eccellenza possa essere un ponte tra diverse forme di creatività e passione.