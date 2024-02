Nissan Italia, segna il record Europeo delle Vendite con Tecnologia e-Power

Nissan e-POWER Conquista l'Europa: Oltre 100.000 Vetture Vendute dal Debutto nel 2022, Record di Vendite in Italia nel 2023

Dal settembre 2022, la tecnologia esclusiva Nissan e-POWER ha raggiunto un successo straordinario, con oltre 100.000 vetture vendute in Europa. Il modello Qashqai e-POWER ha attratto 65.367 acquirenti, mentre X-Trail e-POWER ha conquistato 34.663 clienti. In Italia, le vendite di modelli e-POWER ammontano a 13.643 unità, rappresentando circa il 14% del totale delle vendite europee.

Nel corso del 2023, Nissan Italia ha ottenuto il miglior risultato di Nissan in Europa per le vendite di modelli e-POWER a clienti privati, totalizzando 8.944 unità vendute. La tecnologia distintiva di e-POWER offre un'esperienza di guida silenziosa, accelerazione brillante e efficienza energetica.

Il cuore del sistema è un motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV, dotato di tecnologia del rapporto di compressione variabile brevettata da Nissan. Il motore termico si attiva solo quando è necessario produrre energia, garantendo un'efficienza ottimale. Il sistema non richiede la ricarica e può percorrere oltre 1.000 chilometri con un pieno di benzina.

La complessa unità di controllo regola il flusso di energia in base a vari parametri, ottimizzando l'utilizzo del motore termico in funzione dello stato di carica della batteria e delle condizioni di guida. Questi risultati consolidano la posizione di Nissan e-POWER come leader nell'innovazione elettrica in Europa.

La tecnologia e-POWER di Nissan ha raggiunto un importante traguardo con oltre 100.000 vetture vendute in Europa dal suo debutto nel settembre 2022. Con modelli come Qashqai e X-Trail, la tecnologia offre un'esperienza di guida efficiente e flessibile.

Il sistema e-POWER gestisce dinamicamente l'energia prodotta dal motore termico e la dirige sia al motore elettrico che alla batteria, permettendo una guida silenziosa e sostenibile. In condizioni di accelerazione o alta velocità, l'energia proviene sia dal motore termico che dalla batteria. La fase di rigenerazione recupera l'energia cinetica durante il rilascio dell'acceleratore o l'uso dei freni, ricaricando la batteria.

L'unità di controllo ottimizza il comfort a bordo, attivando il motore termico in risposta al rumore del manto stradale o alla velocità. Arnaud Charpentier, Region Vice President di Nissan, sottolinea la soddisfazione dei clienti per l'efficienza e l'esperienza di guida offerte da e-POWER.

David Moss, Senior Vice President, Region Research and Development di Nissan, sottolinea il ruolo chiave di e-POWER nella strategia di elettrificazione di Nissan, offrendo una soluzione ideale per chi desidera il piacere di guida elettrica senza passare completamente ai veicoli completamente elettrici.

La tecnologia e-POWER si espande oltre l'Europa, raggiungendo mercati come Australia, Nuova Zelanda e Marocco. Nissan celebra il traguardo delle 100.000 unità con un video digitale 3D che illustra il funzionamento della tecnologia, proiettato su Qashqai e X-Trail.

Questa terza generazione di Qashqai è progettata a Londra e sviluppata nel Regno Unito, mentre X-Trail, alla sua quarta generazione, è un successo globale prodotto in Giappone con oltre 20 anni di storia.