Nuova BMW XM, alte prestazioni e trazione elettrificata

In occasione del suo 50° anniversario, BMW presenta la sua prima auto ad alte prestazioni con sistema di trazione elettrificato.

Un sistema ibrido plug-in che comprende un motore a benzina V8 e un motore elettrico straordinariamente potente conferisce alla BMW XM un'accattivante abilità dinamica.

BMW XM, design distintivo come espressione di presenza e prestazioni.

Esteticamente si fa notare per uno stile massiccio e potente e per la calandra che si illumina, oltre che per le sue finiture e alla tendenza a cercare un assetto ribassato e devoto alle prestazioni. Nel posteriore spiccano le due coppie di scarichi esagonali sovrapposti, che danno la sensazione di velocità e di pista, così come le grandi ruote, che possono arrivare fino a una dimensione di 23 pollici. Internamente si fa notare per l'abitacolo in pelle vintage ma anche con il disegno avveniristico del doppio schermo, uno che ha il classico compito di strumentazione di bordo e l'altro interamente dedicato all'infotaiment. I sedili, pur con uno stile sportivo, garantiscono un'inedita comodità. Omaggio al motor sport anche per il volante, con i due tasti M, che consentono di cambiare il carattere della XM in base alle necessità del momento.

Un motore, un motore elettrico, tre modalità operative, quattro ruote motrici.

A livello di motore spicca una power unit ibrida plug-in, nella quale il motore termico 4.4 V8 Twin Power Turbo da 489 CV è associato al propulsore elettrico integrato nel cambio M Steptronic ad 8 rapporti per generare 653 CV di potenza. Un valore che spinge la XM da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, facendole raggiungere i 270 km/h di velocità massima. Inoltre, grazie alla batteria da 25 kWh, riesce a percorrere fino ad 88 km in modalità elettrica. La vettura è dotata di trazione integrale, delle ruote posteriori sterzanti, del differenziale posteriore M Sport, e delle sospensioni attive con motore elettrico a 48 Volt. La XM ha un costo di 181.500 euro.