Nuova Classe B, l’auto di classe per Lei

Nuova Classe B Mercedes, sinuosa, elegante, tecnologica e sportiva, si rinnova puntando soprattutto ad un pubblico femminile.

Il frontale aggiornato cattura l'attenzione a prima vista. Il paraurti sportivo e la griglia del radiatore conferiscono alla nuova Classe B uno slancio dinamico, grazie al loro passaggio fluido alla cabina di guida visivamente compatta. Ma anche la vista posteriore trasmette dinamismo e potenza: i nuovi gruppi ottici posteriori in due parti sono ora dotati di tecnologia LED di serie e servono a rafforzare l'impressione di ampiezza della parte posteriore. Sono supportati dagli spoiler aerodinamici applicati ai lati del lunotto, che migliorano l'aerodinamica.

Intervista: Eugenio Blasetti responsabile External Affairs di Mercedes-Benz Italia

La nuova Classe B è disponibile in dieci diverse verniciature solide/metalliche o speciali. L’Interno della nuova Classe B è razionale, pratico e spazioso. L'area di guida è dominata dal display a doppio schermo (quadro strumenti da 7 pollici e unità principale da 10,25 pollici), di serie. Le tre bocchette d'aria rotonde a forma di turbina, tipiche di Mercedes-Benz, sono un omaggio al mondo dell'aviazione. La console centrale ridisegnata trasmette le aspirazioni high-tech della nuova Classe B grazie al suo look Black Panel, mentre il nuovo volante dell'ultima generazione di volanti è di serie in pelle nappa. Un'interessante gamma di colori e materiali per gli interni consente un elevato grado di personalizzazione.

Nella variante base, i sedili sono stati ulteriormente migliorati con il loro rivestimento ARTICO in rilievo tridimensionale e il miglior comfort ergonomico. La parte centrale dei sedili comfort utilizza tessuti composti al 100% da materiale riciclato, mentre i sedili contengono il 65% di materiale riciclato nella superficie del sedile e l'85% di materiale riciclato nella parte inferiore.