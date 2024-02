Nuova Lancia Ypsilon Cassina: rivoluzione elettrica nel design italiano

La Nuova Lancia Ypsilon rappresenta una rivoluzione nell'ambito automobilistico, segnando l'inizio di una nuova era per il prestigioso marchio italiano.

Con un'edizione limitata di 1906 unità, omaggio all'anno di fondazione di Lancia, questa vettura incarna una fusione perfetta tra passato glorioso e futuro sostenibile, offrendo un'esperienza di guida senza precedenti.

La collaborazione con Cassina, maestro indiscusso del design italiano, ha permesso di trasformare l'abitacolo della Nuova Ypsilon in un vero e proprio salotto, riflettendo la tradizione dell'accoglienza italiana. Materiali riciclati e riciclabili, come il morbido velluto blu dei sedili, rimandano alla consapevolezza ambientale condivisa tra i due marchi, mentre il design interno ed esterno si ispira alla purezza e radicalità che caratterizzano l'estetica Lancia.

La motorizzazione 100% elettrica promette prestazioni di spicco, dotata di una power unit da 156 cavalli e una batteria da 51kWh, offre un'autonomia fino a 403 km e tempi di ricarica rapidi, posizionandosi ai vertici del segmento delle city car elettriche premium, rendendo la Nuova Ypsilon non solo un'eccellenza nel design ma anche un modello di efficienza energetica. Il supporto di Free2move Charge garantisce un'esperienza di ricarica fluida e senza interruzioni, a casa o in viaggio, enfatizzando l'impegno di Lancia verso la mobilità sostenibile.

La reinterpretazione moderna della storica calandra Lancia, abbinata agli iconici fanali LED posteriori e al nuovo sistema di infotainment S.A.L.A., rende questa city car un'opera d'arte tecnologica. Con la guida autonoma di livello 2 e un'ampia gamma di assistenti alla guida, la Nuova Ypsilon offre una sicurezza e un comfort di guida superiori, mantenendo la semplicità e l'intuitività che contraddistinguono la tecnologia Lancia.

La Nuova Lancia Ypsilon non è solo un veicolo, ma un manifesto del Rinascimento del marchio, che attraverso il piano "Dare Forward" di Stellantis, prevede un futuro completamente elettrico per Lancia. La strategia di elettrificazione, che prevede il lancio di tre nuovi modelli nei prossimi anni, conferma l'ambizione di Lancia di guidare il cambiamento nel settore automobilistico, con un occhio sempre attento alla sostenibilità.

La campagna di comunicazione, ideata dall'agenzia 777 e diretta da Martin Werner, racconta la storia di questa rinnovata icona attraverso un dialogo a distanza tra Milano e un lago italiano, sottolineando l'integrazione perfetta della vettura nel paesaggio e nel lifestyle italiani. La vettura si svela gradualmente, enfatizzando il legame con il design e il comfort domestico italiano, fino al colpo di scena finale che ribadisce il concetto di "casa" in modo inaspettato.

Parallelamente, Lancia rinnova la propria identità aziendale e la rete di concessionari in Italia, riducendo il numero ma aumentando la qualità e l'immagine di ciascuno, trasformandoli in vere e proprie boutique di design. Questi "Casa Lancia" diventano spazi dove i clienti possono immergersi nel mondo Lancia, assistiti da personale esperto e circondati da arredi Cassina, in un ambiente che riflette i valori del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e innovazione.

La formazione della nuova community Lancia, gestita direttamente da Luca Napolitano, CEO del marchio, è un altro tassello fondamentale di questa rinascita. Attraverso un programma di formazione certificato e dedicato, i venditori diventano ambasciatori del nuovo spirito Lancia, pronti ad offrire un'esperienza premium ai clienti.

Il ritorno di Lancia in Europa segna la fase successiva di questo entusiasmante percorso. Con oltre 70 nuovi concessionari previsti nelle principali città europee, Lancia si appresta a riconquistare il cuore degli appassionati del "Made in Italy", sfruttando l'amore per l'eleganza italiana, l'importanza delle vendite online e la dimensione del segmento B premium.

L'espansione in Belgio, Olanda, Francia, Spagna e infine Germania, sarà guidata dai valori che hanno sempre contraddistinto Lancia: un mix unico di bellezza, innovazione e rispetto per la tradizione, offrendo una gamma completamente elettrica entro il 2026, in linea con il piano strategico "Dare Forward" di Stellantis.

Con la sua nuova identità, che fonde eleganza, innovazione e rispetto per l'ambiente, la Nuova Lancia Ypsilon si propone come leader nel segmento delle city car premium, rivolgendosi a un pubblico che apprezza lo stile, l'innovazione tecnologica e l'impegno verso la sostenibilità. Questo modello segna un punto di svolta per Lancia, proiettandola verso un futuro in cui il lusso e la responsabilità ambientale si incontrano, per offrire un'esperienza di guida senza eguali.