Nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO: prestazioni da brivido e comfort quotidiano

Al Goodwood Festival of Speed, Mercedes-AMG ha svelato la GT 63 PRO 4MATIC+, l'ultima aggiunta alla famiglia AMG GT.

Questo modello si rivolge a coloro che cercano prestazioni eccezionali e una dinamica di guida straordinaria, specialmente in pista. La nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO (dati provvisori; consumo energetico combinato: 14,1 l/100 km | emissioni di CO2 combinate: 319 g/km | CO2 classe: G) è progettata per offrire un'esperienza di guida sportiva senza compromessi.

"Il nuovo modello AMG GT 63 PRO è il più sportivo della nostra famiglia AMG GT," ha dichiarato Michael Schiebe, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH e Responsabile delle divisioni Mercedes-Benz G-Class e Mercedes Maybach. "Per chi desidera non solo godersi la sua AMG GT su strada, ma anche affrontare qualche giro veloce in pista, la GT 63 PRO è la scelta ideale. Abbiamo incrementato le prestazioni del motore e migliorato l'aerodinamica con elementi quali la nuova grembialatura anteriore e i deflettori d'aria aggiuntivi sul sottoscocca."

La GT 63 PRO rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, offrendo una maggiore potenza e una messa a punto aerodinamica che riduce ulteriormente la portanza. Il V8 biturbo AMG da 4,0 litri, con una potenza di 450 kW (612 CV), offre 20 kW (27 CV) in più rispetto alla AMG GT 63, mentre la coppia massima è stata aumentata di 50 Nm, portandola a 850 Nm. Questo incremento delle prestazioni è stato ottenuto attraverso l'adattamento della centralina del motore, permettendo alla GT 63 PRO di scattare da 0 a 200 km/h in soli 10,9 secondi, 0,5 secondi più veloce rispetto alla AMG GT 63. La velocità massima raggiunge i 317 km/h.

Uno dei punti salienti della GT 63 PRO è il pacchetto di raffreddamento ampiamente ampliato. "I tecnici dedicati ad AMG GT hanno rafforzato i circuiti di raffreddamento ad alta e bassa temperatura, in modo che la trasmissione non si surriscaldi troppo anche con un carico maggiore," ha spiegato Schiebe. Due radiatori sono ora posizionati nei passaruota anteriori destro e sinistro, migliorando le prestazioni di raffreddamento della trasmissione e quindi le prestazioni complessive del veicolo in pista. Inoltre, i radiatori montati sopra i differenziali sull'asse anteriore e posteriore e del transfer case della trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ sono ora raffreddati attivamente. Con l'aiuto di pompe dell'acqua ad azionamento elettrico, il liquido di raffreddamento circola nei circuiti di raffreddamento corrispondenti e può quindi dissipare il calore in modo migliore e più continuo.

La messa a punto aerodinamica della GT 63 PRO è stata un'altra area di attenzione per gli ingegneri di Mercedes-AMG. "Gli esperti di aerodinamica e gli specialisti della dinamica di guida hanno lavorato a stretto contatto per ottimizzare le prestazioni," ha aggiunto Schiebe. La grembialatura anteriore ridisegnata è ancora più dominante e integra ulteriori deflettori d'aria in fibra di carbonio a vista intorno alle prese d'aria laterali allargate. Il profilo aerodinamico attivo nel sottoscocca, il sistema di controllo attivo dell'aria AIRPANEL nella grembialatura anteriore e il pacchetto aerodinamico con alettone posteriore fisso sul portellone sono anch'essi di serie.

Questi miglioramenti hanno permesso di ridurre la portanza aerodinamica sull'asse anteriore di oltre 30 kg, migliorando ulteriormente il comportamento dello sterzo. "La AMG GT 63 PRO dispone anche di deflettori d'aria aggiuntivi sul sottoscocca, simili a quelli della Mercedes-AMG ONE," ha osservato Schiebe. Queste alette, situate all'altezza degli assi anteriore e posteriore, accelerano il flusso d'aria sul sottoscocca, contribuendo a una maggiore deportanza sull'asse posteriore di circa 15 kg.

Nonostante l'attenzione alle prestazioni, la GT 63 PRO non sacrifica il comfort e la praticità quotidiana. La seconda generazione di AMG GT offre una maggiore sensazione di spazio e una buona visibilità a 360°, disponibile anche in configurazione 2+2. "Abbiamo ascoltato i nostri clienti che richiedevano una migliore fruibilità quotidiana rispetto alla serie precedente," ha spiegato Schiebe. Componenti high-tech come le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio, l'asse posteriore sterzante di serie e l'aerodinamica attiva rendono più incisivo il profilo di guida.

La trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile assicura che la potenza del V8 sia sempre distribuita in modo ottimale, offrendo un'eccellente aderenza in tutte le condizioni. Questo rende la GT 63 PRO una scelta ideale non solo per la pista, ma anche per l'uso quotidiano, combinando prestazioni sportive con praticità.

La nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO è un capolavoro di ingegneria, che unisce potenza, aerodinamica avanzata e comfort quotidiano in un'unica vettura. Con miglioramenti significativi in termini di prestazioni, raffreddamento e aerodinamica, rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di auto sportive che cercano il massimo in termini di dinamica di guida e utilizzo quotidiano. "Questo mix di prestazioni e praticità arricchisce ulteriormente la famiglia AMG GT, che ha qualcosa da offrire a tutti gli appassionati di auto sportive," ha concluso Schiebe.

La GT 63 PRO segna un nuovo standard per le vetture sportive di Mercedes-AMG, promettendo di regalare emozioni uniche sia su strada che in pista.