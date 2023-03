Nuova Mercedes GLA: il design contemporaneo incontra la sportività di un SUV.

Con la nuova GLA, Mercedes-Benz aggiorna in modo significativo uno dei suoi modelli di maggior successo attraverso numerose innovazioni e un equipaggiamento di serie ancora più completo.

La nuova griglia del radiatore con lamelle verticali e pinna orizzontale ne esalta il carattere deciso. Inoltre, il cofano con power dome discretamente accennati sottolinea un’inedita sportività delle linee. Il paraurti anteriore, ridisegnato con protezione antincastro evidenzia l’indole off-road di GLA.

Un look rivisto anche attraverso la nuova firma luminosa dei fari anteriori a LED High Performance di serie e delle luci posteriori a LED. Mercedes-Benz amplia la gamma di opzioni con il nuovo colore di vernice Spectral Blue e quattro ulteriori design per i cerchi. Nell'allestimento d’ingresso, la nuova GLA monta cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide. Sono disponibili anche cerchi da 18 a 20 pollici.

Intervista Eugenio Blasetti responsabile External Affairs di Mercedes-Benz Italia

Il doppio schermo indipendente è uno dei punti di forza degli interni, notevolmente rinnovati. Ora comprende un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie, rispettivamente per il quadro strumenti e lo schermo multimediale. Come optional sono disponibili due schermi panoramici da 10,25 pollici per un'esperienza olistica ad alta tecnologia che valorizza l'architettura a pianta aperta degli interni. Di serie, il volante dell'attuale generazione è rivestito in pelle, in alternativa è disponibile la pelle sintetica ARTICO. Per la prima volta è possibile avere anche la corona del volante riscaldata per la AMG Line.