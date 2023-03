Nuova Mercedes GLC Coupé, prestazioni sportive e carattere off road

Design elegante, accentuato dinamismo e tendenze all’off road, sono gli elementi che caratterizzano la nuova GLC Coupé, la versione sportiva del bestseller Mercedes,

caratterizzata da bordi sagomati ben definiti e interni esclusivi e di alta manifattura. La nuova GLC Coupé combina anche prestazioni sportive con alta efficienza. È disponibile con powertrain elettrificati: Sia ibridi plug-in, con elevata autonomia elettrica che mild hybrid con tecnologia a 48 volt e generatore di avviamento integrato per una maggiore spinta e recupero.

Intervista a Eugenio Blasetti Direttore Comunicazione Mercedes Italia

La nuova GLC Coupé è a proprio agio su ogni terreno: su strada e fuoristrada, si distingue per comfort e agilità. Le sospensioni sportive fanno parte dell'equipaggiamento standard. L'asse posteriore sterzante opzionale da 4,5 gradi lo rende ancora più maneggevole. La coupé si distingue per la trazione integrale 4MATIC di serie e la guida in fuoristrada anche full electric nei modelli plug-in. Grazie allo schermo off-road e al ‘cofano trasparente’ come elemento della telecamera a 360 gradi, l'esperienza di guida diventa ancora più confortevole. Gli elevati standard della GLC Coupé si riflettono in ogni dettaglio. La silhouette sportiva da coupé è la caratteristica principale del nuovo modello. L'equipaggiamento di serie comprende l'esterno Avantgarde con cerchi in lega leggera da 18 pollici e il pacchetto cromato.