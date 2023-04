Nuova Renault Espace disponibile in Italia a 5 e 7 posti prezzi da 43.700 euro

Prima rivoluzionario e poi visionario, Espace si è sempre evoluto al passo con i tempi.

Oggi, Nuovo Espace diventa un SUV dal design atletico ed elegante, intriso di sportività nell’allestimento Esprit Alpine. Fedele al suo DNA di grande veicolo a 5 o 7 posti, è tuttora il modello più abitabile della gamma Renault, con un volume del bagagliaio che può raggiungere fino a 1.818 litri ed un raggio alle ginocchia nella seconda fila fino a 321 mm. Inoltre, Nuovo Espace si dota, per la prima volta, di una panchetta posteriore scorrevole a piacere su 220 mm, suddivisa in due parti indipendenti in una proporzione di 2/3-1/3. La scelta di materiali raffinati e la qualità di assemblaggio e finiture mettono in risalto gli interni luminosi e alto di gamma, grazie al tetto panoramico in vetro di oltre un metro quadrato, tra i più ampi del mercato.

Sempre al passo con i tempi, Nuovo Espace è high-tech non solo al suo interno, ma anche sotto il cofano. Si prende cura dei passeggeri mediante la connettività e non perde di vista l’impronta ambientale. Con dimensioni esterne più compatte e un peso ridotto di 215 kg rispetto al modello precedente, è dotato di una motorizzazione E-Tech Full Hybrid super efficiente da 200 cv. Il consumo ridotto di carburante (4,6L / 100 km**) consente un’autonomia fino a 1.100 chilometri con un pieno e la batteria non necessita di ricarica. Nuovo Espace emette solo 104 grammi di CO2 al chilometro.