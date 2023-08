Opel svela il futuro con il concept Experimental

“La Opel Experimental offre una prospettiva sui prossimi modelli e tecnologie, sul design futuro, anche su una nuova era e sul futuro del marchio.

Questa splendida concept car rappresenta una guida e mette in mostra ancora una volta lo spirito pionieristico di Opel,” ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

“La nostra nuova Opel Experimental offre un'interpretazione più estrema della nostra filosofia di design Bold and Pure, Audace e Pura. Dà forma alla nostra visione del futuro. Molti degli elementi del suo design e la mentalità che c’è dietro saranno visibili nei futuri veicoli di produzione. Il design esterno offre prestazioni aerodinamiche ottimizzate in combinazione con una silhouette mozzafiato, mentre l'interno offre un'esperienza utente coinvolgente ed emozionante.,” ha aggiunto Mark Adams, Vice President Design.

Una delle cose più accattivanti della elegante silhouette della Opel Experimental è l'assenza di cromature. L'aggiunta di elementi illuminati e audace grafica a contrasto aggiungono personalità e raffinatezza alle proporzioni. Nel complesso, l'efficiente crossover elettrico a batteria si basa su una piattaforma BEV Stellantis all'avanguardia e dispone anche di trazione integrale elettrica. Il profilo filante ha un design audace e puro con superfici pulite per migliorare il suo impatto visivo. Anche gli specchietti retrovisori tradizionali hanno lasciato il posto a telecamere a 180 gradi completamente integrate sui montanti C, mentre i passaruota affilati e muscolosi sottolineano la sua audacia.

Nella parte anteriore, il nuovo logo Opel Blitz illuminato si trova orgogliosamente al centro della Bussola Opel, l'elemento guida della filosofia di design Opel. È affiancato dai fari ad ala che si estendono sull'asse orizzontale, mentre la piega centrale illuminata aggiunge ulteriore forza. Questo si ripete poi nella parte posteriore con la Bussola formata dalle caratteristiche luci di stop creata dalla tecnologia di illuminazione a rilievo e dalla sofisticata trasparenza del vetro. Questo si combina con l'audace scritta Opel – invece del logo Blitz sul retro – per formare l'elemento centrale. Intorno alla bussola anteriore si trova la prossima generazione di Opel Vizor 4D. La dimensione extra è l'aggiunta al suo interno delle tecnologie di visione avanzate tra cui sensori, lidar, radar e sistemi di telecamere.

Soluzioni aerodinamiche intelligenti e detox dallo spazio

La silhouette elegante e fluente della Opel Experimental è fondata su un pacchetto molto efficiente, mentre la concept car offre anche soluzioni aerodinamiche intelligenti e ottimizzate. I flap aerodinamici anteriori e posteriori aumentano l'efficienza aerodinamica, così come il diffusore posteriore. Si estende o si ritrae a seconda della situazione di guida prevalente. Gli pneumatici sviluppati in collaborazione con Goodyear sono realizzati in gomma riciclata e poggiano su cerchi Ronal a 3 zone con una funzione attiva per aumentare ulteriormente l'efficienza aerodinamica.

Mentre le dimensioni esterne collocano Opel Experimental nel segmento C, gli interni vantano la spaziosità da segmento D. Ciò è stato reso possibile dalla liberazione dello spazio (space detox) all'interno della Opel Experimental. Il volante si ripiega quando non è necessario. Ciò è reso possibile dal sistema steer-by-wire, che riduce ulteriormente il peso eliminando i componenti meccanici dello sterzo. Altrove, i sedili adattivi leggeri combinano una struttura snella ma resistente con tessuti con tecnologia mesh 3D. Questi garantiscono l'eccezionale comfort di seduta a cui i clienti sono abituati dalle vetture Opel, contribuendo ulteriormente alla liberazione dello spazio all'interno della concept car.