RAM & KTM: sinergia vincente nel Mmotocross 2024

La passione per l'eccellenza e la continua ricerca di successo hanno rinnovato il legame tra RAM Trucks Europe e Red Bull KTM Factory Racing,

proiettandoli insieme verso la stagione 2024 del Campionato mondiale FIM di Motocross. Questa collaborazione, entrata ormai nel suo terzo anno, non è solo una testimonianza della forza e della resilienza di queste due icone nel mondo del motorsport, ma anche un'espressione del loro impegno comune nell'elevare gli standard di performance e innovazione.

In un'era dove la competizione si fa sempre più intensa e la tecnologia gioca un ruolo cruciale, la partnership tra RAM e Red Bull KTM emerge come un faro di dedizione e spirito sportivo. Con l'impiego di veicoli RAM 1500 customizzati, il team si distingue non solo sulle piste, ma anche fuori, incarnando il motto "Built to Serve" che caratterizza il marchio RAM. I successi di KTM, arricchiti dalle 341 vittorie complessive nel campionato del mondo, includendo i titoli piloti e costruttori nel Campionato del Mondo MX2, sottolineano l'importanza di questa sinergia.

L'investimento di RAM Trucks Europe come sponsor ufficiale del team Red Bull KTM Factory Racing non solo consolida la loro presenza nel paddock MXGP, ma rafforza anche l'impegno nel promuovere valori condivisi di eccellenza, innovazione e passione. Questa collaborazione non si limita agli aspetti tecnici e sportivi, ma si estende alla creazione di una comunità unita dalla passione per il motociclismo, pronta a superare nuovi limiti e a festeggiare ogni successo.

Con il supporto di RAM, KTM mira a continuare la sua tradizione di successo, portando l'esperienza delle corse ai fan e ai piloti attraverso prodotti, servizi e innovazioni che definiscono il futuro del motorsport. L'entusiasmo e l'impegno condiviso da RAM Trucks Europe e Red Bull KTM Factory Racing promettono un'altra stagione indimenticabile, segnata dalla ricerca costante della vittoria e dalla passione per lo sport.