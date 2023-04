Renault al fianco dei Vigili del Fuoco di tutto il mondo

L’industria automobilistica sta facendo tutto il possibile per ridurre il rischio di incidenti.

La struttura dei veicoli è sottoposta a numerosi test drive. Le auto, ora più robuste e sicure, ci avvertono dei potenziali pericoli. Tuttavia, il rischio zero non esiste. L’errore umano è sempre in agguato. Ma cosa accade in caso di incidente?

Renault sta sviluppando un programma di sicurezza completo noto come “Human First Program”, che comprende le procedure di sicurezza prima, durante e dopo gli incidenti automobilistici. Al programma collaborano 600 ingegneri, esperti di sicurezza, capi prodotto, il LAB e, soprattutto, all’interno di Renault, anche i vigili del fuoco. Renault ha stretto una partnership con i vigili del fuoco per la loro esperienza e conoscenze, in quanto sono formati sulle ultime innovazioni tecnologiche. Tutto ciò finora ha permesso a Renault di distinguersi ed imporsi come un esempio di Marca eminentemente tecnologica e umana.