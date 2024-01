Renault: esplorando il mondo del Sound Design con Jean-Michel Jarre

Jean-Michel Jarre, celebre artista e pioniere della musica elettronica, sta collaborando con Renault per creare un'esperienza sonora unica nei nuovi veicoli della marca.

In partenariato con l'Ircam e i team di sound design di Renault, Jarre ha contribuito a sviluppare due tipi di suoni per i modelli elettrici ed ibridi dell'azienda. Il primo, chiamato VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), è un suono emesso a basse velocità per avvertire i pedoni della presenza del veicolo. Il secondo è il suono della sequenza di benvenuto quando si entra nel veicolo. Questo progetto rivela la fusione di creatività e ingegneria, offrendo un'anteprima della sinergia tra arte, tecnologia e design sonoro nell'ambito automobilistico.

Il documentario "Dietro le Quinte del Sound Design" offre uno sguardo approfondito sul lavoro di Jean-Michel Jarre in collaborazione con Renault. Mostra il contributo unico di Jarre sia come creatore che come ingegnere nel processo di sviluppo della sound experience per i veicoli della marca. Il film mette in luce la straordinaria collaborazione umana coinvolta nel progetto e affronta le molteplici sfide affrontate nel campo del sound design, dalle fasi iniziali di riflessione fino alla rivelazione dei suoni per il modello Scenic E-Tech Electric al Salone di Monaco nel 2023. Un viaggio che illustra la complessità e l'arte dietro la creazione di un'esperienza sonora unica per i veicoli.

Renault ha adottato da decenni un approccio attento al sound design nello sviluppo dei suoi veicoli, considerando attentamente il suono del motore, degli indicatori di direzione, i segnali acustici del display e la riproduzione audio nell'abitacolo. Per la casa automobilistica, le innovazioni tecnologiche devono sempre offrire un "valore aggiunto umano". Questo approccio sottolinea l'impegno di Renault nei confronti dei clienti e della società nel garantire un'esperienza di guida completa, che non si limita solo alle prestazioni tecniche ma tiene conto anche del comfort e della connessione emotiva dell'utente con il veicolo.

Da oltre 30 anni, Renault si adopera per realizzare “voitures à vivre”. Prenderci cura dei nostri clienti e coccolarli nel miglior ambiente sonoro possibile fa parte del nostro DNA. Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault

Con l'avvento dei veicoli elettrici, il sound design ha assunto un ruolo cruciale, dato l'assenza del tradizionale rumore del motore. A partire dal 2010, con la concept car DeZir, Renault ha introdotto il "VSP" (Vehicle Sound for Pedestrians), un suono emesso a basse velocità per avvertire i pedoni della presenza del veicolo. Questa innovazione è stata rapidamente implementata nelle strade con il modello ZOE. La sfida consisteva nel "inventarsi" un suono che compensasse la mancanza di rumore prodotto dal motore, contribuendo così alla sicurezza degli utenti della strada.

La creazione del suono per veicoli, inclusi elementi come la sequenza di accoglienza a bordo, rappresenta una sfida significativa per Renault. La casa automobilistica si impegna a porre il sound design al servizio della sicurezza e dell'ecologia acustica, contribuendo a una vita urbana più armoniosa. Al contempo, Renault cerca di offrire un'esperienza a bordo calda e umana, utilizzando la tecnologia per umanizzare il rapporto tra il conducente e il veicolo, riflettendo così l'identità distintiva del marchio.

Per raggiungere i propri obiettivi, i team di sound design di Renault hanno instaurato lunghe collaborazioni con partner chiave come l'Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique musique di Parigi) e il compositore Andrea Cera. Recentemente, a questo elenco si è aggiunto anche Jean-Michel Jarre. Queste partnership testimoniano l'impegno di Renault nel combinare competenze artistiche e tecnologiche per plasmare un'esperienza sonora unica nei propri veicoli.

Jean-Michel Jarre si è proposto di contribuire allo sviluppo della miglior esperienza sonora possibile a bordo dei nuovi veicoli elettrici o ibridi di Renault, mirando a offrire un'esperienza immersiva e multisensoriale di alta qualità, simile a quella di trovarsi nel salotto di casa. Il suo obiettivo è creare un'atmosfera accogliente attraverso proposte di ambienti musicali tramite il sistema multimediale, compresa una modalità "podcast" dedicata a queste fonti sonore. Con l'introduzione di un nuovo Vehicle Sound for Pedestrians (VSP) e una sequenza di benvenuto, Jarre mira a creare una firma sonora empatica che esprima la mobilità più che la velocità e la potenza. Questa collaborazione tra la creatività sonora di Jarre e il mondo dei veicoli elettrici Renault ha dato all'azienda l'opportunità di distinguersi e affermare la propria identità in un nuovo e poco esplorato campo espressivo.