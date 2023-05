Renault svela Nuovo Espace, atletico ed elegante

Renault svela Nuovo Espace a 5 o 7 posti, nato per rafforzare la grande offensiva della Marca nei segmenti C e D che oggi diventa un SUV

dal design atletico ed elegante, intriso di sportività nell'allestimento Esprit Alpine. Fedele al suo DNA è tuttora il modello più abitabile della gamma Renault. Basato sulla piattaforma modulare CMF-CD dell'Alleanza, può contare su un ampio spazio anche per le file posteriori, abbinatoall' ottimizzazione specifica dello spazio interno. Con una lunghezza di 4,72 metri, ossia 14 cm in meno rispetto alla generazione precedente, la lunghezza abitabile fino alla terza fila è aumentata, raggiungendo 2,48 metri. Quest'accorgimento va a vantaggio soprattutto dei passeggeri della seconda fila, dove lo spazio per le ginocchia arriva fino a 321 mm. Abbinato alla possibilità di reclinare lo schienale fino a 31°, tutto questo spazio offre un comfort di seduta straordinario. Ciò però non basta: se il posto centrale non è occupato, i passeggeri possono disporre anche di un bracciolo centrale con due portabicchieri. Anche ai passeggeri della terza fila (7 posti disponibili gratuitamente al momento dell'ordine) è stata riservata grande attenzione. Dispongono, infatti, di due sedili con uno spazio per le ginocchia di 128 mm e della massima accessibilità, grazie alla funzione Easy Access che permette di far scorrere la seconda fila su 260 mm ed incrementare l'inclinazione dello schienale. Ogni occupante può contare su una cintura dotata di pretensionatore, plafoniera con interruttore a sfioramento, presa di ricarica USB-C e, disponibile in opzione, impianto hi-fi Harman Kardon. Per sfruttare al meglio il volume interno e consentire a tutti di viaggiare comodamente, Nuovo Espace si è dotato per la prima volta, nella seconda fila, di una panchetta scorrevole a piacere su 220 mm, suddivisa in due parti indipendenti con una proporzione di 2/3 – 1/3. Ciò significa che i passeggeri possono contare su uno spazio per le ginocchia tra i maggiori sul mercato (fino a 321 mm) o su un portabagagli che, nella versione a 5 posti, raggiunge una capacità fino a 777 litri (in VDA).