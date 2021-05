Doris, Fond. Mediolanum: "Serve collaborazione tra istituzioni e aziende”

Sara Doris, Presidente esecutivo Fondazione Mediolanum Onlus, ai microfoni di affaritaliani.it: “La giornata di oggi è per me un punto di grande riflessione. Essere qui, addirittura con il Santo Padre, con il Presidente Draghi e con tutte le altre istituzioni, è veramente un onore incredibile e ci dà l'opportunità di riflettere, ognuno nel nostro ruolo, su che cosa possiamo fare per aiutare le giovani famiglie”.

“Ho visto per esperienza personale che diventare madre mi ha fatto acquisire delle nuove qualità, per esempio non ero per niente una persona paziente ed avere cinque figli ha sviluppato la mia pazienza. Credo che un individuo che ha una famiglia deve sviluppare molte qualità che prima non aveva: la pazienza, il capire l’altro, avere la sensibilità di cogliere di cosa c’è bisogno, e queste nuove abilità vengono poi portate anche nel team dove si lavora, che è fatto di relazioni, e si riesce quindi a collaborare in maniera più costruttiva. Io ho acquisito una maggiore sensibilità, quindi credo che avere una famiglia sia assolutamente un valore aggiunto”.

“Ci vuole la collaborazione di tutti, istituzioni e privati. Le istituzioni devono cercare di mettere in condizione le imprese di poter agire, regolamentando e dando un certo tipo di servizi, le imprese e le banche devono invece chiedersi che cosa possono mettere in atto insieme al pubblico e pensare a tutta una serie di prodotti agevolati, fiscalità, polizze, affinché le giovani famiglie siano incoraggiate. Credo che mettendosi a pensare si trovino soluzioni che poi possono contagiare gli altri, l'importante è iniziare!".

