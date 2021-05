Zanetti, Costa Crociere: "Ripartiamo generando valore"

Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere ai microfoni di affaritaliani.it: “Oggi ripartiamo da Trieste con Costa Luminosa. In totale sono però quattro le ammiraglie che riprendono a navigare nel Mediterraneo. Passi importanti per la ripresa per cui stiamo lavorando che ci riporta ad una crescita sostenibile sulla strada per la generazione di valore. La spina dorsale della nostra ripartenza poggia infatti sui nostri protocolli di sicurezza per i quali abbiamo lavorato sin da subito con le autorità locali e centrali in modo che diventassero un elemento di serenità e di sicurezza per i nostri passeggeri. Il concetto di Crociera è in continua evoluzione. Oggi centrale è la sostenibilità e la protezione del passeggero sempre al centro delle nostre riflessioni. Siamo un unicum nel settore del turismo. Offriamo momenti indimenticabili basati su serenità e sicurezza”.

“Con la ripartenza di Costa Luminosa riportiamo finalmente le crociere anche nel Mar Adriatico e in Grecia, una delle destinazioni turistiche più richieste in Europa - continua Mario Zanetti - , rimettendo in moto anche nella parte orientale del Mediterraneo un settore di grande importanza per l’economia di molti Paesi europei, a cominciare dall’Italia. Per dare un’idea, prima della pausa per l’emergenza Covid, la nostra compagnia generava in Europa un indotto annuo pari a quasi 13 miliardi di euro, creando oltre 63.000 posti di lavoro. Siamo particolarmente lieti di riprendere proprio da Trieste, una città che ci ha sempre accolti in maniera splendida, e che sarà il porto di partenza di Costa Luminosa non solo quest’anno, ma anche nel 2022. Guardiamo con ottimismo al futuro e ricominciamo a lavorare per rendere Trieste ancora più centrale e strategica per le crociere, attraverso uno sviluppo che sia sostenibile e in grado di offrire una guest experience di qualità”.