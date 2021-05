Costa Luminosa riparte da Trieste: "Che sia vento di ripartenza"

Costa Crociere riparte e con lei riprendono le crociere in Adriatico. Venti di ripartenza soffiano a Trieste, sempre più vicina alla normalità

Costa Luminosa, nave della flotta battente bandiera italiana di Costa Crociere, riparte oggi dal porto di Trieste. È la seconda nave della compagnia a riprendere a operare nel 2021, su un totale di quattro previste per la prossima estate, e la prima in assoluto a riprendere le crociere nel Mar Adriatico e in Grecia.

L’itinerario di Costa Luminosa, di una settimana, prevede, oltre a Trieste, visite a Bari e in quattro splendide destinazioni greche: Corfù, Atene, Mykonos e Katakolon/Olimpia. Sarà disponibile per tutta la prossima stagione estiva e per parte dell’autunno, sino a metà novembre 2021, per un totale di 27 crociere.

L’occasione della ripartenza di Costa Luminosa è stata celebrata a Trieste dal Direttore Generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, insieme alle autorità locali, tra cui: il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza; l’assessore alle Autonomie locali e sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti; il Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, Contrammiraglio (CP) Vincenzo Vitale; l’Amministratore Delegato di Trieste Terminal Passeggeri, Francesco Mariani.

Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere ai microfoni di Affaritaliani.it: “Oggi ripartiamo da Trieste con Costa Luminosa. In totale sono però quattro le ammiraglie che riprendono a navigare nel Mediterraneo. Passi importanti per la ripresa per cui stiamo lavorando che ci riporta ad una crescita sostenibile sulla strada per la generazione di valore. La spina dorsale della nostra ripartenza poggia infatti sui nostri protocolli di sicurezza per i quali abbiamo lavorato sin da subito con le autorità locali e centrali in modo che diventassero un elemento di serenità e di sicurezza per i nostri passeggeri.

Il concetto di Crociera è in continua evoluzione. Oggi centrale è la sostenibilità e la protezione del passeggero sempre al centro delle nostre riflessioni. Siamo un unicum nel settore del turismo. Offriamo momenti indimenticabili basati su serenità e sicurezza”.

“Con la ripartenza di Costa Luminosa riportiamo finalmente le crociere anche nel Mar Adriatico e in Grecia, una delle destinazioni turistiche più richieste in Europa, rimettendo in moto anche nella parte orientale del Mediterraneo un settore di grande importanza per l’economia di molti Paesi europei, a cominciare dall’Italia. Per dare un’idea, prima della pausa per l’emergenza Covid, la nostra compagnia generava in Europa un indotto annuo pari a quasi 13 miliardi di euro, creando oltre 63.000 posti di lavoro” - continua Mario Zanetti - “Siamo particolarmente lieti di riprendere proprio da Trieste, una città che ci ha sempre accolti in maniera splendida, e che sarà il porto di partenza di Costa Luminosa non solo quest’anno, ma anche nel 2022. Guardiamo con ottimismo al futuro e ricominciamo a lavorare per rendere Trieste ancora più centrale e strategica per le crociere, attraverso uno sviluppo che sia sostenibile e in grado di offrire una guest experience di qualità”.

Le procedure sanitarie e di sicurezza delle navi Costa sono state rafforzate grazie all’adozione del Costa Safety Protocol, il protocollo sviluppato dalla compagnia insieme ad esperti scientifici e alle autorità italiane, che contiene misure operative relative a tutti gli aspetti dell’esperienza in crociera, sia a bordo sia a terra. Tra le misure previste ci sono: la riduzione del numero di ospiti; test con tampone per tutti gli ospiti prima dell’imbarco e a metà crociera; test con tampone per l’equipaggio prima dell’imbarco e regolarmente durante il periodo di permanenza a bordo; controllo della temperatura quotidiano e ogni volta che si scende e si rientra in nave, o che si accede ai ristoranti; visita delle destinazioni solo con escursioni protette; distanziamento fisico a bordo e nei terminal; nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo; potenziamento della sanificazione e dei servizi medici; utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.

Relativamente all’esperienza di vacanza, gli ospiti potranno apprezzare alcune novità, tra cui un programma di escursioni totalmente rinnovato, che permetterà di scoprire località poco conosciute, in esclusiva per gli ospiti Costa, e nuove proposte di menù, con i piatti legati località toccate dall’itinerario.

Costa Luminosa è la seconda di un totale di quattro navi che opereranno per Costa nell’estate 2021, offrendo crociere nel Mediterraneo. Il 1° maggio è ripartita da Savona l’ammiraglia Costa Smeralda, che sta proponendo un itinerario dedicato all’Italia. Il 26 giugno sarà la volta di Costa Deliziosa, sempre per crociere di una settimana in Grecia. Il 4 luglio sarà il giorno della ripartenza di Costa Firenze, la nuova nave ispirata al Rinascimento fiorentino, che offrirà un itinerario di una settimana in Italia. In concomitanza con il ritorno di Costa Firenze, dal 3 luglio Costa Smeralda tornerà su itinerari internazionali, con crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna.

“Trieste saluta con piacere il ritorno delle navi della Costa Crociere. In questi anni abbiamo portato avanti una collaborazione molto importante che si è concretizzata con la presenza nel nostro golfo e nella nostra bella città delle meravigliose navi della Costa. Trieste è una città a vocazione turistica e questa importante presenza ci onora, ci gratifica per il lavoro che stiamo facendo, ma soprattutto significa che stiamo ripartendo” -ha dichiarato il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

“La ripresa dell’attività di Costa Crociere da Trieste è uno dei tanti segnali che in questi giorni contribuiscono a delineare la prospettiva di riavvio delle attività economiche ed in particolare del turismo. Trieste e i capoluoghi d’arte hanno oltremodo patito la crisi pandemica, ma stanno finalmente arrivando le prenotazioni e lentamente c’è un ritorno alla normalità anche nella proposta di eventi. Trieste e l’intero Friuli Venezia Giulia sono quindi pronti ad accogliere i turisti, forti anche di una percezione di sicurezza che la nostra regione trasmette. Qui c’è un alto senso di rispetto delle regole, un’accelerazione della campagna vaccinale e una gestione della pandemia che ci stanno rapidamente portando a livelli da zona bianca. Speriamo davvero che oggi con Costa Luminosa si sciolgano anche gli ormeggi di una ritrovata piena libertà” - conclude l'assessore alle Autonomie locali e sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti.

“Il Terminal crociere di Trieste riparte insieme a Costa Luminosa. Ci siamo impegnati al massimo per assicurare la ripartenza delle crociere da Trieste, insieme a tutte le Autorità e agli operatori, nella convinzione che rappresenterà un contributo alla crescita turistica della Città e della Regione” – ha dichiarato Francesco Mariani, Amministratore Delegato di Trieste Terminal Passeggeri.

“Siamo orgogliosi e onorati che Costa abbia scelto anche Trieste per far ripartire le sue crociere" - sono le parole di Serena Tonel, Assessore Attività economiche, teatri ad Affaritaliani.it - "Crediamo che la scenograficità della nostra città possa essere un valore aggiunto per chi parte per il suo viaggio, e speriamo possa tornare per approfondire quello che la città offre. Sicuramente quella fra Costa e Trieste è una sinergia importante, e siamo intenzionati ad agevolarla sempre di più per intensificare questa collaborazione iniziata ormai da qualche anno e che di sicuro potrà trovare ulteriori motivi di cooperazione in una mutua utilità. Sentiamo tutti il bisogno di tornare alla normalità, normalità che passa anche attraverso i viaggi e i momenti di svago, che però hanno un significato economico molto importante. Gli investimenti che Costa sta facendo per garantire la sicurezza dei propri ospiti e dei propri operatori è sicuramente un buon esempio di quello che si può fare per tornare alla normalità nonostante le difficoltà della pandemia, e questo è sicuramente un buon auspicio per la ripartenza con uno slancio di tutti i settori, in particolar modo quello del turismo, che è importante per il Paese e per la città di Trieste”.

