Tonel: "Costa riporta la normalità a Trieste"

Serena Tonel, Assessore comunale di Trieste, ai microfoni di affaritaliani.it: “Siamo orgogliosi e onorati che Costa abbia scelto anche Trieste per far ripartire le sue crociere. Crediamo che la scenograficità della nostra città possa essere un valore aggiunto per chi parte per il suo viaggio, e speriamo possa tornare per approfondire quello che la città offre. Sicuramente quella fra Costa e Trieste è una sinergia importante, e siamo intenzionati ad agevolarla sempre di più per intensificare questa collaborazione iniziata ormai da qualche anno e che di sicuro potrà trovare ulteriori motivi di cooperazione in una mutua utilità. Sentiamo tutti il bisogno di tornare alla normalità, normalità che passa anche attraverso i viaggi e i momenti di svago, che però hanno un significato economico molto importante. Gli investimenti che Costa sta facendo per garantire la sicurezza dei propri ospiti e dei propri operatori è sicuramente un buon esempio di quello che si può fare per tornare alla normalità nonostante le difficoltà della pandemia, e questo è sicuramente un buon auspicio per la ripartenza con uno slancio di tutti i settori, in particolar modo quello del turismo, che è importante per il Paese e per la città di Trieste”.