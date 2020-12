"Bella Ciao", l'ultimo saluto a Lidia Menapace a Bolzano

Roma, 10 dic. (askanews) - Bolzano e gli amici dell'Anpi hanno salutato Lidia Menapace, ex partigiana, grande femminista italiana e saggista morta a 96 anni il 7 dicembre per Covid, intonando "Bella Ciao". La cerimonia funebre è stata trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della città di Bolzano.Sulla bara dell'ex senatrice di Rifondazione comunista, all'anagrafe Lidia Brisca, nata a Novara nel 1924 ma che dagli anni '50 si era trasferita in Alto Adige, la bandiera della pace, quella del Pci e un mazzo di fiori.