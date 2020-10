Conte: "Fondo perduto, credito d'imposta, cancellata seconda rata Imu, ecco tutti gli aiuti"

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2020 «L'indice Rt ha raggiunto la soglia critica di 1,5. Il governo si è dato un obiettivo chiaro: vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica. Solo così riusciremo a gestire la pandemia e non rimarremo sopraffatti». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha illustrato il nuovo Dpcm, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. «Gli ultimi dati epidemiologici che abbiamo analizzato non ci possono lasciare indifferenti. Dobbiamo fare il possibile per proteggere salute ed economia e scongiurare un secondo lockdown generalizzato. Se a novembre rispetteremo le regole riusciremo a tenere la curva sotto controllo ed allentare poi le misure per affrontare dicembre e Natale con maggiore serenità», ha spiegato il presidente Conte. Durata 00_59 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev