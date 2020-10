(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 ottobre 2020 Coronavirus, Conte: "Cercheremo di coordinare meglio risposte in Ue" La questione del Covid-19 “è al centro assolutamente dell’attenzione di tutti i cittadini europei e non solo, ci scambieremo delle informazioni, cercheremo di rafforzare la strategia, ci scambieremo gli aggiornamenti sui vaccini e sarà un’occasione per coordinare meglio le nostre risposte.” Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev