(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, domande e risposte sul decreto #iorestoacasa INFOGRAFICA DOMANDE FREQUENTI SUL DECRETO #IORESTOACASA In quali zone è valido il decreto? Per effetto del decreto #IoRestoaCasa le regole sono uguali in tutta Italia e sono efficaci fino al 3 aprile Si può uscire di casa? Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro, per ragioni di salute o per altre necessità, ad esempio fare la spesa Si possono incontrare le altre persone? Sì, per motivi di lavoro, salute o necessità, mantenendo la distanza di 1 metro Cosa si deve fare se ci si ammala? Chi ha febbre superiore al 37,5°C e tosse deve rimanere a casa e contattare il medico telefonicamente. Evitare di andare al pronto soccorso Cosa si deve fare se si è in quarantena? Per chi è in quarantena il divieto di uscire è assoluto Si possono fare visite ad amici e parenti? Se non è necessario si dovrebbe evitare, in ogni caso bisogna mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro Si può portare il cane a passeggio? Sì, per il tempo necessario e in prossimità dell'abitazione Se si lavora in un altro comune si può fare avanti e indietro? Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative Si può fare attività motoria? Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo Cosa prevede il decreto per le scuole? Fino al 3 aprile 2020 è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrarvi? Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, poi dovrà rispettare il decreto e non uscire se non necessario Si può uscire per andare a fare la spesa? Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c'è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Si, ma solo in caso di stretta necessità Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi Si può andare ad assistere i parenti anziani o non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità, evitando il più possibile il rischio contagio Gli uffici pubblici rimangono aperti? Sì, su tutto il territorio nazionale, l’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line Si può andare al bar o al ristorante? E’ consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro Si può effettuare la consegna a domicilio di cibi e bevande? Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev