Ddl Zan, Cirinnà: “Chi esprime opinioni non dicrinando sarà libero di continuare a farlo”

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 “Le parole non sono istigatrici di odio, le opinioni non sono istigartici di odio. Le parole sono importanti, chi esprime opinioni non discriminando sarà libero di farlo anche con la legge Zan in vigore. Si potrà dire che le unioni civili non sono come il matrimonio? Si, ma poi non si potrà più dire di andare a cercare quegli sposi o spose e per riempirli di botte.” Queste le parole di Monica Cirinnà, Senatrice del Partito Democratico, a Piazza del Popolo durante la manifestazione per l’approvazione della legge contro la omotransfobia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev