(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 ottobre 2020 De Meo (FI): "Lega nel PPE? Io non sarei contrario, allargherebbe delegazione italiana" “Una proposta di questo tipo non può che allargare quella che è la delegazione italiana pur nella diversità dei ruoli. Io personalmente non sono contrario”. Lo ha detto l’eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo, intervistato a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev