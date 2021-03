(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2021 Femminicidio, Fratoianni (Si): “Violenza sulle donne è un problema degli uomini” "Oggi siamo in piazza per dire una cosa tanto semplice quanto difficile da dire in questo Paese: che cioè bisogna rovesciare il punto di vista. La violenza contro le donne non è un problema delle donne, è innanzitutto un problema nostro, degli uomini di questo Paese". Lo afferma il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlando con i giornalisti a margine del Flash Mob contro il femminicidio, organizzato da Liberare Roma con gli uomini in mascherina rossa in piazza San Silvestro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev