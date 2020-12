(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2020 Fico: “Con la stampa parlamentare proficua collaborazione, non vedo l’ora torni in transatlantico” “Con la stampa parlamentare e tutti i giornalisti in questi quasi tre anni abbiamo avuto un rapporto di proficua collaborazione. E’ chiaro che quello che sta avvenendo oggi è solo legato all’emergenza, non è che pensiamo che il transatlantico non sarà di nuovo accessibile alla stampa. Non vedo l’ora che la stampa torni in transatlantico”. Così Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, durante lo scambio di auguri alla Camera con la stampa parlamentare. / Camera Web Durata: 00_46 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev