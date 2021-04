Il viceallenatore della Lazio Farris: "Contro il Napoli importante esame di maturità"

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2021 "La gara di domani contro il Napoli rappresenta per noi un importante esame di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo queste ultime cinque vittorie consecutive. Ci attende uno scontro diretto, sarà importante dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione, l'obiettivo è fare punti". Così il viceallenatore della Lazio, Massimiliano Farris, in vista della ttasferta di domani contro il Napoli. " SS Lazio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev