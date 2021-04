(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2021 "Se non ci fosse stato il piano Next Generation, oggi non ci sarebbe più l'Unione europea. L'unione era arrivata al collasso tra il marzo e il maggio dell'anno scorso, avrebbe vinto il sovranismo", così il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, al convegno Il Mondo Dopo . / Facebook Immagina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev