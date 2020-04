(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2020 Maxi sequestro di mascherine non conformi con i loghi delle squadre di calcio La Guardia di finanza di Roma ha sequestrato sequestra oltre 140 mila mascherine non sicure, alcune delle quali con riprodotto logo contraffatto di squadre di calcio, e gel igienizzante non sicuri. / fonte Gdf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev