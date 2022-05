E Giorgia contro le insinuazioni giornalistiche fa un pezzo di mimo e cabaret

Conferenza FdI, Meloni: "Un giornalista ha chiesto a un delegato con t-shirt nera se fosse un "omaggio alle camicie nere". E cosa gli rispondi?"

Lungo 'j'accuse' di Giorgia Meloni contro la stampa che ha cercato di dipingere Fratelli d'Italia come una "destra cupa". L'invettiva dal palco, con tanto di siparietto accompagnato da gesti eloquenti con le mani e con il corpo, è partita dal racconto di un aneddoto: un giornalista ha chiesto a un delegato con t-shirt nera se fosse un "omaggio alle camicie nere". "E cosa gli rispondi?", ha obiettato Meloni, gesticolando sul palco.



"Ma vi rendete conto di quanto siete lunari, che vi rendete ridicoli? Lo dico anche per voi per la vostra professionalita': rifiutatevi", ha detto rivolta alla stampa. "Mentre voi fate le riunioni di redazione per cercare una scusa per raccontare quello che qui avete visto. Fatevene una ragione: il vostro racconto non passa. Voi cercavate di chiuderci in un recinto e non vi siete accorti che noi costruivano un grande partito che di recinti non ne ha. Voi sognavate una destra sfigata e cupa ma noi siamo una destra seria e credibile", ha continuato. "E non lo sopportate perché a questa destra al vertice ha una donna", ha sostenuto. "Continuate a raccontare le vostre favolette e noi intanto facciamo la storia", ha concluso.





