(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Monti a Conte: “Deve aiutare il Paese a rendersi conto della realtà, no a fiera delle ipocrisie” “Lei, secondo me, avrà un compito estremamente impegnativo, come lo ha avuto finora, ma ancora di più in questo disegno che comincia a diventare storico e avrà il dovere di aiutare il Paese a rendersi conto della realtà. Non di aiutarlo a deluderla in una fiera delle ipocrisie, come ascoltiamo spesso nelle aule parlamentari e spessissimo nel dibattito politico. Vengono pronunciate cose che il pronunciante sa essere infondate o, se applicate, deleterie per il Paese, ma forse utili ad avere il voto la prossima volta. Ecco, il linguaggio della verità. E credo che lei abbia anche un debito verso il linguaggio della verità, perché i provvedimenti come Quota 100 o come il Reddito di cittadinanza recano la sua firma”. Così l’ex Presidente del Consiglio Mario Monti intervenendo in aula al Senato in risposta al discorso dell’attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prima del voto di fiducia previsto per oggi. / Youtube Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev