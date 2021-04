Pnrr, Meloni: “Rischio che Parlamento non abbia tempo di esaminarlo. Chiesto a Draghi più spazio”

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2021 “Ad oggi il Parlamento ha discusso di un piano che era quello del Governo Conte. Il Pnrr deve essere presentato in Ue entro il 30 aprile, il presidente verrà in Aula il 26. Il rischio che il Parlamento non abbia il tempo dire la propria sul piano è molto alto. Il ruolo del parlamento sarà marginale. Abbiamo chiesto di avere tempi più giusti per un’analisti opportuna” lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev