(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 “L’ora più buia della notte è quella che precede l’aurora”: con queste parole il Papa ha accolto la delegazione della Run for Sla in udienza privata in Vaticano. La corsa a tappe quest’anno non si disputerà a causa del Covid. Una delegazione Asi, patrocinatore e presente anche nel comitato organizzatore della manifestazione, ha donato a Papa Francesco il gagliardetto dell’Ente. Asi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev