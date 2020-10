(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2020 Salvini: "Serve un intervento sullo sblocco dei licenziamenti, che è dietro l'angolo" "Serve un intervento sullo sblocco dei licenziamenti, che è dietro l'angolo, coinvolgendo chi se ne occupa. I numeri ci dicono che sono a rischio almeno un milione di posti di lavoro, siamo a fine ottobre, non aspettiamo dicembre per intervenire". Queste le parole di Salvini in un'intervista in occasione dell'Festival del Lavoro 2020. Durata: 01_17 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev