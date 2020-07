(Agenzia Vista) Toscana, 24 luglio 2020 Scuola, Salvini: "Vorrei comprare banco a rotelle per andare al ministero a licenziare Azzolina" "Con tutti i problemi che abbiamo il genio Azzolina vuol far comprare i banchi a rotelle. Non vedo l'ora di comprarne uno per andare al ministero a licenziarla. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Calenzano (Firenze) per un'iniziativa a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana, Susanna Ceccardi. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev