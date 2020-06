(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2020 Stati Generali, Meloni: “Se Conte vuole parlare con noi lo faccia in Parlamento” “Se Conte vuole parlare con noi lo faccia in parlamento. Siamo parlamentari della Repubblica italiana e se il Presidente vuole parlarci venga in Parlamento. Ricordo che è scaduta in queste ore la presentazione degli emendamenti per il Decreto Rilancio in queste ore” queste le parole di Andrea Marcucci, Partito Democratico, riguardo alla decisione delle opposizioni di non partecipare agli Stati Generali. Fonte Vista / Alexander Jakhnagiev